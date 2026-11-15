Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tô Hiệu

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 10, phường Tô Hiệu.

Dự ngày hội có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo phường Tô Hiệu; đại diện Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tổ 10.

Các đại biểu dự ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Tổ 10 được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ 7, tổ 8 và một phần tổ 4, phường Tô Hiệu trước đây. Sau sáp nhập, tổ có 399 hộ, 1.543 nhân khẩu với 5 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nhân dân trong tổ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước của khu dân cư. Tổ đã thành lập 6 nhóm liên gia tự quản; duy trì hiệu quả mô hình “Ngôi nhà trí tuệ - Thư viện nhân ái”, Tổ học tập cộng đồng, Tổ phòng chống ma tuý tại khu dân cư... Ban Công tác Mặt trận và Chi hội phụ nữ tiếp tục thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” và “Đường sạch, nhà đẹp”…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ 10.

Lãnh đạo phường Tô Hiệu tặng quà chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ 10.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ đã lắp đặt hệ thống camera an ninh, bổ sung các điểm chữa cháy công cộng, hệ thống wifi tại nhà văn hóa; hoàn thành bê tông hóa, rải asphalt các tuyến đường. Kinh tế phát triển nhanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ thương mại; công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, các chế độ chính sách được quan tâm; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; nếp sống văn hóa được phát huy. Năm 2026, tổ không có hộ nghèo và cận nghèo; 100% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút đông đảo người dân tiếp cận, tham gia tuyên truyền; trên 80% người dân được thực hành các kỹ năng số cơ bản. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng tiếp tục được phát huy.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên ý nghĩa đặc biệt và lớn lao hơn khi được gắn kết với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Vì vậy, ngày hội này là dịp để mỗi khu dân cư, mỗi người dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc và vai trò MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường Tô Hiệu và cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ 10 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cán bộ, nhân dân tổ 10 cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy tinh thần tự quản thông qua việc thực hiện các hương ước, quy ước và quy chế dân chủ ở cơ sở; hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và địa phương; tích cực xây dựng đời sống văn hóa, tiến bộ, bài trừ hủ tục, giữ gìn trật tự, quyết tâm đưa tổ 10 trở thành điểm sáng một khu dân cư văn minh, an toàn của phường Tô Hiệu. Bên cạnh đó, bà con nhân dân tiếp tục giữ gìn thật tốt những nét đẹp truyền thống từ tiếng nói đến chữ viết, trang phục, các điệu múa và các lễ hội dân gian cho đến nếp sống nghĩa tình của các dân tộc để đời sống bà con không chỉ ấm no về vật chất mà còn phong phú, tốt đẹp về tinh thần; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban Công tác Mặt trận tổ 10 tặng quà các gia đình có thành tích tiêu biểu.

Ban Công tác Mặt trận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và dư luận xã hội trong nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết ngay từ cơ sở; đồng thời cần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng khu dân cư văn minh, không có tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" phải đi vào thực chất, có chiều sâu và phù hợp với đặc thù của tổ dân phố. Cấp ủy, chi bộ tổ 10 tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua, khơi dậy khát vọng vươn lên của quần chúng nhân dân để xây dựng khu dân cư văn minh, thân thiện và giàu bản sắc.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Tô Hiệu tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát hơn nữa đối với các phong trào ở cơ sở, kịp thời có những giải pháp cụ thể để khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ dân phố 10 bứt phá sự phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

Các đại biểu cùng nhân dân tổ 10 tham gia múa xòe tại ngày hội.

Vòng xòe đại đoàn kết tại ngày hội.

Các đại biểu tham dự phần hội cùng nhân dân tổ 10.