Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Hoàng Đồng, phường Tam Thanh

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Hoàng Đồng, phường Tam Thanh

Người dân biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội

Dự ngày hội có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, phường Tam Thanh và đông đảo bà con trong khu dân cư.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Hoàng Đồng

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết khối Hoàng Đồng, phường Tam Thanh

Trưởng Ban Công tác Mặt trận khối Hoàng Đồng trình bày báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết và thực hiện các phong trào thi đua tại khu dân cư năm 2026

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); nghe báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại khu dân cư năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Khối Hoàng Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập khối Chi Mạc và khối Khòn Pịt, hiện có 550 hộ với 2.050 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận khối đã phối hợp chặt chẽ với khối trưởng và các chi hội, đoàn thể triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Người dân biểu diễn văn nghệ tại ngày hội

Người dân khối Hoàng Đồng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Về phát triển kinh tế, khối hiện có 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 12 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ; đời sống người dân ngày càng ổn định, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên. Năm 2026, khối có 537 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", chiếm 97,6%.

Cùng đó, người dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện chuyển đổi số. Khối đã xây dựng thành công mô hình “Chi hội số, Gia đình số” với 30 hội viên nòng cốt; 100% hộ dân có thành viên sử dụng tài khoản ngân hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch hằng ngày.

Tại ngày hội, bà con trong khối đã thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển trong năm 2027.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà người dân khối Hoàng Đồng đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội

Đồng chí nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của ngày hội. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mà còn khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại.

Để tiếp tục xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, phát triển, đồng chí đề nghị: Phường Tam Thanh và khối Hoàng Đồng tiếp tục phát huy vai trò của các tổ dân phố, thực hiện công khai, dân chủ các khoản đóng góp để người dân cùng bàn bạc, thống nhất; tăng cường lắng nghe, tiếp thu và kịp thời phản hồi những kiến nghị của bà con. Đồng thời, quan tâm giải quyết việc làm, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập; chăm lo các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Đinh Mùi sắp tới.

Đồng chí cũng mong muốn phường Tam Thanh và khối Hoàng Đồng triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người dân, phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ; quan tâm việc học tập của con em, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư. Các tổ liên gia cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, gắn bó.

Đối với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, đồng chí đề nghị tiếp tục hướng hoạt động về cơ sở, lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân. Trong đó, Chi hội Phụ nữ phát huy vai trò của các thành viên nòng cốt trong mô hình “Chi hội số, Gia đình số”, phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và quà cho khối Hoàng Đồng, phường Tam Thanh

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu trao quà tặng các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người có uy tín tại khu dân cư

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu đã tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư; tặng quà cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín trên địa bàn. Ban tổ chức ngày hội cũng biểu dương 15 gia đình văn hóa tiêu biểu của khối.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham gia các hoạt động văn hóa tại ngày hội

Đại diện khối Hoàng Đồng tặng quà đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu và người dân đã cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.