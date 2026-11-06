Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành Nhà máy sản xuất bao bì Quốc tế A&C-giai đoạn 1

Quang cảnh lễ khánh thành - Ảnh: Đ.V

Nhà máy bao bì Quốc tế A&C có công suất sản xuất vỏ lon nhôm 1 tỉ sản phẩm/năm. Trong đó, công suất thiết kế giai đoạn 1 là 700 triệu sản phẩm/năm; công suất thiết kế giai đoạn 2 là 300 triệu sản phẩm/năm; diện tích sử dụng gần 10ha; tổng vốn đầu tư gần 2.700 tỉ đồng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tham dự lễ khánh thành - Ảnh: Đ.V

Các đại biểu tham dự lễ - Ảnh: Đ.V

Trong đó, vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 2.300 tỉ đồng, giai đoạn 2 gần 400 tỉ đồng. Nhà máy bao bì Quốc tế A&C là cơ sở sản xuất bao bì nhôm quy mô lớn, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường bao bì đồ uống; đồng thời góp phần vào sự phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và đại diện Công ty CP bao bì Quốc tế A&C - Ảnh: Đ.V

Lễ khánh thành Nhà máy bao bì Quốc tế A&C đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình đầu tư và phát triển của doanh nghiệp, thể hiện định hướng mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao khả năng cung ứng sản phẩm bao bì nhôm cho thị trường. Đây còn là cơ hội để kết nối các đối tác, khách hàng và đơn vị liên quan, cùng hướng đến mục tiêu hợp tác lâu dài, nâng cao năng lực sản xuất và đóng góp tích cực cho sự phát triển công nghiệp tại Quảng Trị.