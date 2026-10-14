Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Sáng 14/10, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2026), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2026) và kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Văn phòng Tỉnh ủy.

Tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy thời gian qua đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ; chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh được cụ thể hóa, triển khai kịp thời, phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm tin tưởng với truyền thống vẻ vang, cùng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tập thể cán bộ, nhân viên các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu đáp từ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy khẳng định sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.