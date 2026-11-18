Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Cổng Chặp.

Bản Cổng Chặp hiện có 195 hộ với 898 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong bản luôn đoàn kết, thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bản hiện duy trì hoạt động hiệu quả 10 nhóm liên gia tự quản với 195 thành viên. Hàng năm, 100% hộ gia đình ký cam kết thự hiện quy ước, hương ước của bản. Tỷ lệ hộ còn 2,56%.

Đồng chí Lò Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao những kết quả mà bản đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn bản Cổng Chặp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, xây dựng bản ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban quản lý và nhân dân bản Cổng Chặp.

Nhân dân tham gia trò chơi đẩy gậy tại Ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban quản lý và nhân dân bản Cổng Chặp.