Đồng chí Bàn Quý Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cùng dự có các đồng chí: Dương Mạc Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Nguyên Bình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Bình Bàn Quý Sơn.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định luân chuyển đồng chí Bàn Quý Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND đến công tác tại Đảng ủy xã Nguyên Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang khẳng định: Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự chủ động, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nguyên Bình đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện và hỗ trợ đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy bắt tay ngay vào công việc, nắm bắt, sâu sát, tận tâm, tận lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nguyên Bình lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, vận hành tốt bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2025 - 2030; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái; đẩy mạnh công nghiệp chế biến; tạo điều kiện thu hút đầu tư để xây dựng và phát triển xã Nguyên Bình trở thành trung tâm dịch vụ và du lịch văn hóa - lịch sử.