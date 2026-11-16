Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm tôn vinh giá trị của văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu văn hóa Việt Nam và lan tỏa khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Một trong những hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu tại ngày hội. Ảnh: BTC cung cấp

Với chủ đề xuyên suốt “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”, Ngày hội mở ra một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp gỡ; nơi những giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và sáng tạo trong đời sống đương đại.

Thông qua hệ thống trưng bày, giới thiệu di sản, giao lưu nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm, Ngày hội khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tôn vinh sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc và các vùng miền trên cả nước.

Văn hóa Việt Nam - Dòng chảy liên tục

Lấy dòng chảy lịch sử và sự vận động, phát triển của văn hóa dân tộc làm mạch kết nối, không gian trung tâm của Ngày hội giới thiệu hành trình hình thành, gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ.

Từ những giá trị văn hóa khởi nguồn, truyền thống dựng nước và giữ nước, đến những thành tựu trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa, tất cả cùng tạo nên bức tranh khái quát về bản lĩnh, tâm hồn và sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Với chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”, Ngày hội mở ra một không gian văn hóa đa sắc màu. Ảnh: BTC cung cấp

Đặc biệt, không gian trưng bày giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về văn hóa; những dấu mốc quan trọng như Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, cùng những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Không gian trưng bày còn hướng tới tương lai với những nội dung về bảo tồn và phát huy di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa số, đổi mới sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sắc màu văn hóa các địa phương

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là không gian “Sắc màu văn hóa các địa phương”, quy tụ các tỉnh, thành phố với những chủ đề giới thiệu riêng, tạo nên bức tranh đa dạng về di sản, lịch sử, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh mang đến câu chuyện về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam”, giới thiệu tư tưởng, tình cảm và những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới của dân tộc; đồng thời khắc họa diện mạo văn hóa của Thành phố qua hệ thống di sản, thiết chế văn hóa và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu.

Điểm nhấn của Ngày hội là không gian “Sắc màu văn hóa các địa phương”. Ảnh: BTC cung cấp

Thành phố Huế giới thiệu không gian “Huế - Thành phố di sản”, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của văn hóa cung đình, kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội, nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm sáng tạo. Qua đó, giới thiệu hình ảnh một đô thị di sản giàu bản sắc, nơi truyền thống được gìn giữ, tiếp nối và phát huy trong đời sống đương đại.

An Giang - địa phương đăng cai Ngày hội, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, nghệ thuật dân gian và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; kết nối văn hóa với du lịch sinh thái, tâm linh, cộng đồng, biển đảo và các sản phẩm OCOP đặc trưng...

Mỗi địa phương là một lát cắt văn hóa, một câu chuyện về lịch sử, con người và vùng đất. Khi cùng hội tụ trong một không gian chung, những sắc màu riêng biệt ấy tạo nên sự phong phú, đa dạng nhưng thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Đưa di sản đến gần công chúng bằng trải nghiệm và sáng tạo

Với định hướng đổi mới cách thức giới thiệu, quảng bá văn hóa, Ngày hội chú trọng xây dựng các không gian trải nghiệm, tương tác, tạo điều kiện để người dân trực tiếp khám phá và tham gia vào các hoạt động văn hóa, gồm: không gian trải nghiệm di sản và nghề truyền thống; không gian giáo dục văn hóa, di sản và phát triển văn hóa đọc; không gian văn hóa số và đổi mới sáng tạo…

Ngày hội chú trọng xây dựng các không gian trải nghiệm, tương tác. Ảnh: BTC cung cấp

Song hành với các hoạt động trưng bày, Ngày hội tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Âm vang Việt Nam”, “Hương sắc Việt Nam”, giới thiệu những tiết mục nghệ thuật chọn lọc, mang đậm bản sắc vùng miền và tinh thần tiếp nối giữa truyền thống với hiện đại.

Thông qua các loại hình nghệ thuật dân tộc, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, chương trình tạo nên không gian giao lưu giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp văn hóa các vùng miền được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật sinh động, gần gũi với công chúng.