Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, kết tinh bản sắc dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan đến những di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc, mỗi giá trị đều góp phần làm nên chiều sâu và sức sống của vùng Đất Tổ. Trong quá trình hội nhập quốc tế, những giá trị ấy không chỉ cần được bảo tồn, phát huy mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế địa phương. Với ý nghĩa đó, ngoại giao văn hóa chính là nhịp cầu đưa bản sắc Đất Tổ đến với bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển.