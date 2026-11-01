Dòng chảy thẩm lậu và trận tuyến giữ nguồn thu ngân sách
Cứ mỗi dịp cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng của thị trường tăng cao cũng là lúc hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lại diễn biến phức tạp. Đứng trước áp lực bảo đảm trật tự kỷ cương thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cuộc chiến chống hàng cấm, hàng giả đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn bao giờ hết.Và nằm trong tâm điểm bức tranh vi phạm đó, một mặt hàng trọng điểm vẫn đang âm thầm khoét sâu vào nền kinh tế và an ninh quốc gia, đó chính là nạn buôn lậu thuốc lá.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/dong-chay-tham-lau-va-tran-tuyen-giu-nguon-thu-ngan-sach/7507.html