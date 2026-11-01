Dòng chảy thẩm lậu và trận tuyến giữ nguồn thu ngân sách

Tà Xùa là xã vùng cao có hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch. Hoạt động sản xuất, kinh doanh mở rộng, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, song cũng tiềm ẩn nguy cơ sử dụng lao động trẻ em trái quy định. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, góp phần phòng ngừa lao động trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.