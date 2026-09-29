Dòng chảy kênh Nhà Lê bị bủa vây bởi rác, bèo

Kênh Nhà Lê chảy ra sông Lý đoạn qua xã Quảng Yên từng mảng rau muống, bèo và rác thải xả xuống phủ kín mặt nước.

Cây cối hai bên mọc um tùm phủ kín dòng kênh.

Một số vị trí, rác thải sinh hoạt ứ đọng gây mùi hôi thối nặng nề.

Bà Nguyễn Thị Liên, thôn Mỹ Trạch, xã Quảng Yên, cho biết: “Tình trạng cây cối, bè mảng rau muống mọc um tùm kín mặt sông diễn ra đã lâu, gây ách tắc dòng chảy về mùa mưa, khiến một số điểm bị ngập úng”.

Thuộc hệ thống kênh Nhà Lê, sông Bến Ngự cũng xuất hiện tình trạng cây cối mọc um tùm, cản trở dòng chảy.

Bên cạnh đó, nhiều điểm bị lấn chiếm hành lang cơi nới xây nhà tạm.

Trước thực tế này, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và để bảo đảm nhiệm vụ phục vụ sản xuất, từ ngày 20/9, Công ty TNHH MTV Sông Chu đã ra quân khơi thông dòng chảy.

Song đây là tuyến kênh có địa hình phức tạp, đi qua nhiều địa phương, có nhiều đoạn nhỏ hẹp, nhiều điểm bị lấn chiếm cơi nới xây nhà tạm và cây cối hai bên bờ kênh mọc um tùm gây rất nhiều khó khăn cho công tác trục vớt.

Ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết: “Sau 8 ngày triển khai, dù công ty đã rất cố gắng nhưng đến nay khối lượng bèo rác, rau muống vẫn còn khá lớn. Với sự nỗ lực và khẩn trương, đơn vị phấn đấu đến ngày 6/10 cơ bản hoàn thành công tác trục vớt giải toả bèo rác các tuyến trên kênh Nhà Lê”.

Hệ thống kênh Nhà Lê dài gần 30km, có nhiệm vụ tưới và tiêu cho 8 xã, phường trung tâm của tỉnh. Từ đầu mùa mưa bão năm 2026 đã xuất hiện tình trạng ách tắc dòng chảy gây ngập úng nhiều nơi, làm ô nhiễm nguồn nước.