Dòng chảy di sản qua tà áo dài
Ngày 22/11, tại Hà Nội, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố phụ cận, hàng nghìn người khoác lên mình những tà áo dài, tham gia chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Hoạt động góp phần chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè trong nước, quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết: hôm nay, giữa không gian hồ Hoàn Kiếm, bên những di sản kiến trúc, văn hóa đã trở thành biểu tượng của Hà Nội, hàng nghìn tà áo dài cùng hội tụ, tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, nơi truyền thống được tiếp nối bằng sức sáng tạo của thời đại.
“Lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam mà còn tạo dựng một không gian kết nối giữa di sản với đời sống đương đại; giữa các nghệ nhân, nhà thiết kế với cộng đồng; giữa văn hóa truyền thống với các hoạt động sáng tạo, quảng bá và phát triển du lịch. Thông qua những hoạt động như hôm nay, áo dài sẽ ngày càng hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống xã hội; trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật, thiết kế thời trang, phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam”, ông Quang kỳ vọng.
Năm 2026, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội tiếp tục được tổ chức với ba mục tiêu trọng tâm: tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập, quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế.
Từ lâu, áo dài đã trở thành biểu tượng văn hóa của người Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những thay đổi về kiểu dáng, chất liệu và cách thức thể hiện, áo dài vẫn gìn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp đặc trưng của dân tộc. Đối với Hà Nội, áo dài không chỉ tôn lên nét đẹp duyên dáng của người mặc mà còn thể hiện sự tinh tế, nền nã trong phong cách ứng xử của người Tràng An, góp phần phản ánh chiều sâu văn hóa Thăng Long.
Thông qua những trải nghiệm gắn với áo dài, du khách không chỉ được khám phá vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, phong tục, con người và sức sống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dong-chay-di-san-qua-ta-ao-dai.html