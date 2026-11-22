Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu khai mạc chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết: hôm nay, giữa không gian hồ Hoàn Kiếm, bên những di sản kiến trúc, văn hóa đã trở thành biểu tượng của Hà Nội, hàng nghìn tà áo dài cùng hội tụ, tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, nơi truyền thống được tiếp nối bằng sức sáng tạo của thời đại.

“Lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam mà còn tạo dựng một không gian kết nối giữa di sản với đời sống đương đại; giữa các nghệ nhân, nhà thiết kế với cộng đồng; giữa văn hóa truyền thống với các hoạt động sáng tạo, quảng bá và phát triển du lịch. Thông qua những hoạt động như hôm nay, áo dài sẽ ngày càng hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống xã hội; trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật, thiết kế thời trang, phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam”, ông Quang kỳ vọng.

Năm 2026, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội tiếp tục được tổ chức với ba mục tiêu trọng tâm: tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập, quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

Từ lâu, áo dài đã trở thành biểu tượng văn hóa của người Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những thay đổi về kiểu dáng, chất liệu và cách thức thể hiện, áo dài vẫn gìn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp đặc trưng của dân tộc. Đối với Hà Nội, áo dài không chỉ tôn lên nét đẹp duyên dáng của người mặc mà còn thể hiện sự tinh tế, nền nã trong phong cách ứng xử của người Tràng An, góp phần phản ánh chiều sâu văn hóa Thăng Long.

Thông qua những trải nghiệm gắn với áo dài, du khách không chỉ được khám phá vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, phong tục, con người và sức sống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Khoảng 2.000 người tham gia chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản”.

Trong chương trình diễu hành còn có màn đồng xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Kỷ lục được xác lập với 500 sinh viên mặc áo dài nam, theo chủ đề “Áo dài Nam – Dòng chảy Di sản”, diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Những tà áo dài rực rỡ sắc màu tạo nên bức tranh văn hóa cộng đồng sinh động bên hồ Hoàn Kiếm.

Người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc giữa lòng Thủ đô.

Mỗi tà áo dài mang một sắc thái riêng, cùng kể câu chuyện về bản sắc văn hóa và vẻ đẹp Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Người dân thích thú ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong không gian diễu hành áo dài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Diễu hành áo dài là dịp kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội đến bạn bè quốc tế. Sự hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách góp phần đưa áo dài đến gần hơn với đời sống cộng đồng, trở thành biểu tượng văn hóa được gìn giữ và tiếp nối.