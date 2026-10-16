Đóng cầu Trà Khúc 1 từ 14h ngày 18/10, phương tiện qua sông bằng cách nào?

Dòng xe qua sông chuyển về hai hướng

Ngày 16/10,Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (Ban) cho biết, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ đóng hoàn toàn từ 14h ngày 18/10/2026 để phục vụ việc thi công cầu mới.

Cầu Trà Khúc 1 trước ngày cấm xe.

Ban cho biết, các nhà thầu đang triển khai hầm chui đường Tôn Đức Thắng, cọc khoan nhồi mố cầu, tường chắn và các tuyến nhánh thuộc dự án. Phạm vi thi công ảnh hưởng trực tiếp đến cầu cũ và một số tuyến đường lân cận, vì vậy phải đóng hoàn toàn cầu để triển khai công trình.

Theo phương án phân luồng, phương tiện từ khu vực bờ bắc muốn sang trung tâm phía nam có thể chọn cầu Thạch Bích hoặc cầu Trà Khúc 2 tùy điểm đến.

Với hướng cầu Thạch Bích, từ đường Nguyễn Văn Linh, phương tiện đi qua Võ Nguyên Giáp, vào đường dẫn cầu Thạch Bích. Sau khi qua sông, xe tiếp tục theo đường Chu Văn An, Hai Bà Trưng rồi kết nối với Quang Trung.

Phương án lưu thông thay thế khi cầu Trà Khúc 1 đóng. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp

Một hướng khác là cầu Trà Khúc 2. Phương tiện từ Nguyễn Văn Linh đi theo Võ Nguyên Giáp, rẽ vào đường tránh Quốc lộ 1 để qua cầu, sau đó theo đường Bà Triệu và kết nối Quang Trung.

Tại khu vực hai đầu cầu Trà Khúc 1 cũ, dòng xe cũng được hướng từ xa theo các trục Tế Hanh, Trần Văn Trà, Nguyễn Văn Linh và Võ Nguyên Giáp, thay vì tiếp tục dồn về vị trí cầu đang thi công.

Dòng phương tiện có thể vào trung tâm Quảng Ngãi bằng cầu Trà Khúc 2.

Để chuẩn bị cho thay đổi này, chủ đầu tư đã triển khai biển chỉ dẫn, biển báo, rào chắn và đèn cảnh báo tại hiện trường sau khi tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng cùng hai phường Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng.

Như vậy, thay vì một trục đi thẳng qua cầu Trà Khúc 1 giữa trung tâm, người dân sẽ phải chủ động lựa chọn đường vòng về phía đông hoặc phía tây để qua sông.

7 tuyến xe buýt cũng phải đổi đường

Không chỉ phương tiện cá nhân, việc đóng cầu Trà Khúc 1 còn làm thay đổi hành trình của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Theo phương án dự kiến, 7 tuyến xe buýt gồm tuyến số 1, 3, 5, 8, 9a, 9b và 12 sẽ được điều chỉnh lộ trình qua cầu Trà Khúc 2 và các tuyến đường kết nối.

Dự kiến, sau khi cầu Trà Khúc 1 mới hoàn thành, cầu cũ sẽ được tháo dỡ.

Hai điểm dừng xe buýt hiện nay trước khách sạn Sông Trà và phía tây công viên Ba Tơ cũng được đề xuất chuyển sang đường Bà Triệu, tại khu vực giữa số nhà 90 - 92 và phía nam công viên.

Chủ đầu tư đề nghị người dân theo dõi hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn tuyến phù hợp, đặc biệt trong thời gian đầu tổ chức lại giao thông.

Trong giai đoạn đầu, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp điều tiết dòng xe, theo dõi những điểm bất cập để điều chỉnh phương án nếu cần thiết.

Theo kế hoạch, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ đóng đến tháng 12/2027 hoặc theo thời điểm thực tế hoàn thành thi công cầu mới và thời gian được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận gia hạn nếu phát sinh.

Cầu Trà Khúc 1 mới vừa được khởi công ngày 8/10, tổng mức đầu tư gần 2.200 tỉ đồng. Công trình gồm cầu và đường dẫn hai đầu dài khoảng 830m, riêng phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, thiết kế 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo. Thời gian thi công dự kiến 18 tháng.

Di Linh