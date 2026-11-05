Đồng bộ số định danh cá nhân, nâng cao hiệu quả quản lý bảo hiểm xã hội

Là đơn vị sử dụng 580 lao động, đến nay, Công ty Điện lực Cao Bằng hoàn thành chuyển đổi 100% mã số BHXH của người lao động sang số CCCD, mã ĐDCN. Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự Công ty Điện lực Cao Bằng Lương Hồng Lệ cho biết: Việc sử dụng số CCCD thay mã số BHXH giúp tinh gọn công tác quản trị, tăng cường liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các ngành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong kê khai, đóng nộp BHXH và quyết toán thuế. Khi tiếp nhận nhân sự mới, doanh nghiệp có thể sử dụng ngay số CCCD để cập nhật thông tin, phối hợp với cơ quan BHXH xác định quá trình tham gia trước đó mà không phải chờ cấp mã số mới. Việc đối chiếu dữ liệu tự động cũng góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giải quyết chế độ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Đối với đặc thù ngành điện thường xuyên có cán bộ, công nhân viên ứng trực, xử lý sự cố tại các tuyến, cơ sở, việc sử dụng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh tạo thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục, không phải mang thẻ BHYT giấy.

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sử dụng hơn 700 lao động; 100% người lao động được tham gia BHXH. Từ đầu năm đến nay, số tiền đóng BHXH của Công ty đạt hơn 14 tỷ đồng. Anh Trịnh Xuân Tạo, Tổ trưởng Tổ cầu trục, Phân xưởng Luyện thép, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng chia sẻ: Việc sử dụng số CCCD thay thế mã số BHXH mang lại nhiều tiện ích cho người lao động, thông tin cá nhân được đồng bộ, thống nhất giúp việc tra cứu quá trình tham gia và theo dõi các chế độ BHXH thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Thực hiện Kế hoạch số 3115/KH-BHXH, ngày 13/8/2026 của BHXH Việt Nam về chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ, từ ngày 1/9/2026, việc chuyển đổi được triển khai trên phạm vi toàn hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng chuyển đổi dữ liệu. Đến nay, toàn tỉnh chuyển đổi 383.849/533.842 mã số BHXH của người tham gia sang sử dụng số ĐDCN/CCCD, đạt 72%. Hiện còn khoảng 28% mã số BHXH chưa hoàn thành chuyển đổi.

Việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội giúp người lao động thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh.

Theo ông Đàm Đức Tuấn, Quyền Trưởng Phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, BHXH tỉnh, việc chuyển đổi được thực hiện trên nhiều phần mềm, hệ thống nghiệp vụ quan trọng của ngành như: hệ thống thu, quản lý sổ, thẻ; xét duyệt chính sách; giao dịch BHXH điện tử; ứng dụng BHXH số VssID; kế toán tập trung; hệ thống thông tin giám định BHYT; cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, các phần mềm khác có sử dụng mã số BHXH, bộ mã quản lý.

Để thực hiện hiệu quả, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT rà soát, đối chiếu, cập nhật, bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD của người tham gia. Tập trung xử lý những trường hợp thông tin thiếu, chưa chính xác hoặc chưa đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin, phối hợp hoàn thiện dữ liệu cá nhân. Qua đó, nhằm nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, hạn chế sai sót và bảo đảm thông tin người tham gia BHXH, BHYT được quản lý thống nhất.

Theo BHXH tỉnh, mã số BHXH chưa được chuyển đổi chủ yếu thuộc các trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi tự động. Một số người tham gia chưa được cấp số ĐDCN/CCCD hoặc đã có số nhưng thông tin cá nhân chưa được xác thực, chưa đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường rà soát dữ liệu, xử lý những trường hợp vướng mắc, thực hiện chuyển đổi. Phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, đồng bộ giữa các phần mềm trong toàn ngành.

Việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành BHXH. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, công tác quản lý người tham gia, giải quyết chế độ, chính sách sẽ ngày càng thuận tiện, chính xác, minh bạch. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của người tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.