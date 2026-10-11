Đồng bộ quy trình sửa chữa xe ô tô quân sự tại Tiểu đoàn 879

Theo Trung tá Phạm Bá Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 879, công tác sửa chữa xe - máy đòi hỏi cán bộ, nhân viên kỹ thuật phải nắm chắc kết cấu phương tiện, thực hiện đúng quy trình công nghệ và chấp hành nghiêm các yêu cầu chuyên môn. Mỗi công đoạn đều gắn bó với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất, liên hoàn, bảo đảm chất lượng kỹ thuật của phương tiện sau sửa chữa.

Ngay sau khi tiếp nhận, phương tiện được vệ sinh, tẩy rửa bên ngoài để thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật. Trên cơ sở yêu cầu sửa chữa, nhân viên kỹ thuật tiến hành tháo các cụm, chi tiết, kiểm tra và phân loại theo mức độ hư hỏng. Những chi tiết còn khả năng sử dụng được kiểm tra, đánh giá; các chi tiết cần sửa chữa, phục hồi hoặc thay thế được xác định cụ thể, làm cơ sở triển khai các công đoạn tiếp theo.

Sau khi hoàn thành tháo kiểm tra, các cụm, hệ thống được tiến hành sửa chữa, phục hồi và đồng bộ theo yêu cầu kỹ thuật. Các cụm, chi tiết sau sửa chữa được kiểm tra trước khi lắp đặt trở lại trên xe.

Sau công đoạn tổng lắp, xe được kiểm tra tổng thể, chạy thử và hoàn chỉnh những nội dung còn tồn tại. Các dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm tra cần được xác định, xử lý trước khi chuyển sang công đoạn sơn hoàn thiện. Việc kiểm tra, đánh giá xuyên suốt quy trình góp phần bảo đảm chất lượng sửa chữa, nâng cao độ tin cậy và khả năng khai thác của phương tiện.

Kết thúc quy trình, xe được sơn hoàn thiện, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị sử dụng. Công tác bàn giao được thực hiện chặt chẽ, gắn với yêu cầu quản lý, theo dõi tình trạng kỹ thuật và khai thác phương tiện sau sửa chữa.

Với việc tổ chức sửa chữa theo quy trình chặt chẽ, đồng bộ và khoa học, Tiểu đoàn 879 góp phần nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật xe - máy, duy trì khả năng cơ động và bảo đảm cho các đơn vị trong Quân đoàn 12 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về quy trình sửa chữa xe ô tô quân sự tại Tiểu đoàn 879, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 12.

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe khi vào xưởng.

Tháo các cụm, chi tiết để tiến hành sửa chữa.

Tán má phanh xe ô tô quân sự.

Sửa chữa các cụm, chi tiết của xe.

Thợ may thực hiện may gia công nội thất xe.

Sơn khung, thùng xe.

Kiểm tra, bổ sung dầu mỡ các hệ thống.

Hội đồng nghiệm thu tiến hành kiểm tra trước khi bàn giao.

Cán bộ Tiểu đoàn 879 tiến hành bàn giao xe cho đơn vị.