Đồng bộ quy hoạch sân bay Cần Thơ với khu thương mại tự do

Đồng bộ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng tham gia ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được định hướng phát triển đồng bộ với khu thương mại tự do, trung tâm logistics hàng không và hệ thống giao thông kết nối. (Ảnh minh họa).

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 và điều chỉnh tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, khu vực thành phố Cần Thơ được quy hoạch một cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, quy mô cấp sân bay 4E, công suất khoảng 2,5 triệu hành khách/năm đến năm 2030 và 4,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quá trình lấy ý kiến các bộ, ngành, thành phố Cần Thơ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã được triển khai.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị cơ quan tổ chức lập Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật và tham khảo hồ sơ quy hoạch chi tiết cảng hàng không đang xây dựng.

Các nội dung cần được xem xét gồm hiện trạng, dự báo nhu cầu vận tải, tổ chức khai thác, kết nối giao thông, quỹ đất và định hướng phát triển dài hạn. Việc cập nhật nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 với quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc và quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đang được triển khai.

Đối với định hướng phát triển khu thương mại tự do và trung tâm logistics hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Cục quản lý chuyên ngành cho biết, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết cảng, cơ quan này đã yêu cầu tư vấn nghiên cứu phương án quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Để bảo đảm tính đồng bộ, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung phối hợp với cơ quan này và đơn vị tư vấn quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ rà soát, đánh giá tổng thể mối liên kết giữa cảng hàng không với khu thương mại tự do, trung tâm logistics hàng không và hệ thống giao thông kết nối.

Các bên cần làm rõ nhu cầu sử dụng đất, phương án tổ chức không gian và lộ trình phát triển, bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả khai thác cảng hàng không hiện hữu.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc phối hợp rà soát còn nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hàng không và các quy hoạch liên quan, tạo cơ sở cho việc tổ chức không gian phát triển phù hợp với định hướng dài hạn của thành phố.

Làm rõ tính chất nghiên cứu cảng hàng không mới tại Trần Đề

Đối với định hướng quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Trần Đề, hồ sơ dự thảo Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đề xuất nghiên cứu 3 phương án bố trí cảng hàng không mới.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị xác định rõ các phương án này mang tính nghiên cứu định hướng không gian, dự trữ quỹ đất để phục vụ nghiên cứu dài hạn.

Trường hợp tiếp tục nghiên cứu trong dài hạn, thành phố Cần Thơ cần phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan chuyên môn đánh giá đồng bộ các yếu tố liên quan trước khi xem xét đề xuất bổ sung cảng hàng không mới vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc.

Các nội dung cần đánh giá gồm nhu cầu vận tải, hiệu quả đầu tư, quốc phòng - an ninh, vùng trời, phương thức bay, an toàn khai thác, điều kiện địa hình, khí tượng, môi trường và khả năng kết nối giao thông.