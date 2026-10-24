Đồng bộ quy định pháp luật về tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và đầu tư

Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự phiên thảo luận.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 24/10, Quốc hội khóa XVI thảo luận tổ về 3 dự án luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Tham dự buổi thảo luận có các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; các ĐBQH trong tổ thảo luận số 3 (gồm các đoàn Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung làm việc đầu buổi sáng 24/10. (ảnh: quochoi.vn).

Đầu buổi sáng 24/10, Quốc hội khóa XVI nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường, y tế, công nghiệp văn hóa và sở hữu trí tuệ; đồng thời tiến hành thảo luận ở tổ về 3 dự án luật.

Làm rõ cơ chế quản lý, sử dụng không gian biển, bảo đảm hài hòa lợi ích

Tham gia góp ý về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), đại biểu đề nghị cần làm rõ cơ chế quản lý tổng hợp, điều phối liên ngành về tài nguyên, môi trường và không gian biển; phân định rành mạch giữa quản lý tổng hợp và quản lý chuyên ngành, không làm phát sinh thêm tầng nấc quản lý, thủ tục hành chính.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ sáng 24/10.

Cùng đó, làm rõ thẩm quyền xử lý xung đột, chồng lấn trong sử dụng không gian biển; quy định cụ thể việc giao, cho thuê, đăng ký sử dụng khu vực biển, quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng, cơ chế tài chính, thu hồi, bồi thường; nghiên cứu đầy đủ cơ chế đăng ký quyền sở hữu công trình, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tại phiên thảo luận.

Rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế biển, bảo đảm rõ đối tượng, điều kiện, nguồn lực, tránh dàn trải; làm rõ cơ chế sử dụng chung, đa mục đích khu vực biển và đánh giá sức chịu tải hệ sinh thái.

Hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường biển, hành lang bảo vệ bờ biển, khoảng lùi xây dựng và bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các dự án, công trình đã được chấp thuận, cấp phép hoặc đang triển khai, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và tính ổn định của hoạt động đầu tư.

Đại biểu cũng đề nghị cân nhắc kỹ các trường hợp không thực hiện đấu giá, nhất là đối với các danh mục nằm ngoài phạm vi đấu giá; làm rõ việc phân bố, sắp xếp không gian biển gắn với yêu cầu bảo đảm an sinh biển; xác định cụ thể ranh giới, phạm vi giữa khu vực bảo vệ và khu vực được phép phát triển.

Siết chặt quản lý môi trường, tăng cường giám sát và chuyển đổi số

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật vệ môi trường, nhiều ý kiến cho rằng, cần rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chí môi trường phân loại dự án, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, bổ sung cơ chế giám sát từ Trung ương, tăng cường hậu kiểm khi cắt giảm đối tượng phải đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đẩy mạnh phân cấp. Đặc biệt, quy định cụ thể trách nhiệm công bố khả năng chịu tải của môi trường nước mặt; đơn giản hóa thủ tục cấp phép, đăng ký môi trường theo hướng thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, không yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Một số ý kiến nêu, cần hoàn thiện quy định về quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt; trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì; kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính và quan trắc môi trường. Trong đó, bảo đảm dữ liệu quan trắc khách quan, trung thực, có khả năng truy xuất và giá trị pháp lý; rà soát tính khả thi của việc kiểm kê khí nhà kính hằng năm, có lộ trình phù hợp với năng lực thực hiện và chi phí của doanh nghiệp. Ngoài ra, cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý môi trường, hoàn thiện quy định chuyển tiếp để xử lý đầy đủ các vấn đề phát sinh khi thay đổi thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế phân loại dự án theo mức độ rủi ro môi trường, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính nhưng không làm giảm hiệu lực kiểm soát ô nhiễm; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý đối với các dự án có tác động liên tỉnh, liên vùng và tăng cường hậu kiểm thực chất.

Minh bạch chính sách ưu đãi đầu tư, bảo đảm thống nhất giữa các luật

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, đại biểu cho rằng, cần cân nhắc thẩm quyền quyết định, thực hiện theo lộ trình phù hợp, đánh giá tác động đối với các ngành, lĩnh vực nhạy cảm và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quy định rõ các tiêu chí, nguyên tắc hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt, gắn ưu đãi với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư; bảo đảm cơ chế giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư và phân định rõ thẩm quyền quyết định các chính sách ưu đãi vượt trội.

Làm rõ phạm vi, tiêu chí các trường hợp không phải đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; rà soát sự thống nhất giữa thủ tục đầu tư với pháp luật về đất đai, đấu thầu và tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Đồng thời, làm rõ căn cứ sửa đổi quy định về tổ chức Văn phòng thi hành án dân sự theo loại hình doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu đầu tư, bảo đảm nhà đầu tư không phải cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Nhà nước...