Đồng bộ quy định pháp luật về kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng

AMH đồng bộ hóa quy định pháp luật về kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng. Ảnh: AI tạo

Theo đó, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh xổ số (thay thế Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ) gồm 04 Chương, 32 Điều.Về mức phạt tiền: Dự thảo Nghị định quy định: Mức phạt tiền đối với hành vi VPHC quy định tại Nghị định là mức phạt tiền đối với tổ chức (tối đa là 200 triệu đồng); Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm. Về hình thức xử phạt bổ sung: Dự thảo Nghị định: Quy định hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn; Tịch thu tang vật VPHC, phương tiện được sử dụng để VPHC.

Nghị định của Chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng (thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ) gồm 65 Điều và được chia thành 04 Chương.Về mức phạt tiền: Tại Nghị định quy định: Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200 triệu đồng và đối với cá nhân là 100 triệu đồng; Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân cho cùng hành vi vi phạm.Về hình thức xử phạt bổ sung: Tại Nghị định: Quy định hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược/casino/trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; Tịch thu tang vật VPHC, phương tiện được sử dụng để VPHC.

Nghị định cũng quy định 17 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực casino, 15 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng, 04 nhóm hành vi VPHC quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó quy định cụ thể hành vi VPHC, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể đối với từng hành vi./.