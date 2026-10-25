Đồng bộ, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh để quản lý sức khỏe liên tục

Trạm Y tế phường Phủ Lý cập nhật thông tin, dữ liệu sức khỏe của người dân trên ứng dụng VNeID để hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử.

Thực hiện chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Trọng tâm là rà soát, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch tổ chức khám phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, ngành Y tế và các đơn vị liên quan trong thông báo lịch khám, tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Qua đó, từng bước nâng cao tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe, giúp phát hiện sớm bệnh tật, chủ động quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hoạt động khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai trên diện rộng. Tính đến hết ngày 12/10/2026, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho 2.409.477/4.412.265 người, đạt 54,6% dân số thuộc diện rà soát. Trong đó, nhóm đối tượng 1 gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trẻ em, học sinh đạt kết quả tích cực.

Toàn tỉnh có 383.628/531.706 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khám, đạt 72,2%. Đối với trẻ em, học sinh, đã có 935.178/941.160 trẻ được kiểm tra sức khỏe đầu năm học, đạt 99,4%. Với nhóm đối tượng 2 và nhóm đối tượng 3, tiến độ thực hiện còn nhiều khó khăn, mới đạt 38%. Cụ thể, đến ngày 12/10, toàn tỉnh đã khám cho 1.090.671/2.869.150 người thuộc hai nhóm này.

Trong triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc của tỉnh, một số địa phương đạt tỷ lệ khám cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Đối với nhóm đối tượng 2 và 3, đến ngày 12/10/2026, xã Giao Hòa đạt 54,4%; phường Kim Bảng đạt 54%, xã Giao Phúc đạt 53,6%...

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Giao Phúc cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, địa phương đã tập trung rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng cần khám; phối hợp với ngành Y tế tổ chức triển khai, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe và chủ động tham gia. Trong quá trình thực hiện, xã chú trọng theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, kịp thời rà soát những trường hợp chưa đi khám, tiếp tục vận động, bố trí khám phù hợp.

Theo ông Phan Anh Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế, hằng tuần, các đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với các cơ sở y tế và địa phương để nắm bắt tiến độ triển khai, đôn đốc thực hiện, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ. Mới đây, Sở Y tế đã ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, việc phân công rõ trách nhiệm, bố trí nhân lực, thời gian khám hợp lý và đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm vận động người dân tích cực tham gia, góp phần bảo đảm tiến độ và nâng cao hiệu quả chương trình.

Nếu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bước đầu giúp phát hiện sớm nguy cơ và các vấn đề sức khỏe, thì việc cập nhật, liên thông dữ liệu là khâu quan trọng để lưu giữ thông tin, phục vụ theo dõi và quản lý sức khỏe người dân lâu dài. Khi kết quả khám, thông tin xét nghiệm và các dữ liệu sức khỏe liên quan được cập nhật đầy đủ vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, người dân có thể thuận tiện tra cứu lịch sử khám, theo dõi tình trạng sức khỏe; các cơ sở y tế có thêm thông tin phục vụ đánh giá, tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khỏe liên tục, hạn chế việc phải khai báo, cung cấp lại thông tin mỗi lần đi khám bệnh.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân (Chỉ thị số 17), tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động khám sức khỏe. Cùng với đó, tỉnh thực hiện Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Chiến dịch tập trung đẩy mạnh thu thập, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu từ hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, khám bệnh, chữa bệnh, từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Trạm Y tế xã Giao Phúc khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng dữ liệu, Sở Y tế định hướng thực hiện theo nguyên tắc “khám đến đâu, hoàn thiện và liên thông dữ liệu đến đó”, bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Theo số liệu được Sở Y tế tổng hợp, tính đến ngày 7/10/2026, toàn tỉnh có 1.593.753/4.351.431 công dân có Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID, đạt 37%. Trước đó, báo cáo của Sở Y tế về tiến độ triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, tính đến ngày 17/9/2026, toàn tỉnh đã gửi thành công 278.466/983.710 lượt dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, đạt 28,3%. Báo cáo cũng ghi nhận 100% cơ sở y tế trực thuộc Sở và trạm y tế xã, phường đã ứng dụng các phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh và được cấp tài khoản trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế để phục vụ kết nối, liên thông.

Tuy nhiên, theo Sở Y tế, Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế tạm dừng hoạt động từ ngày 7 đến 14/10/2026 để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật, tổng hợp số liệu về kết quả liên thông dữ liệu khám sức khỏe. Do đó, số liệu liên thông trong thời gian này chưa phản ánh đầy đủ tiến độ thực hiện tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, nhiều địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạo lập và tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Tại phường Phủ Lý, tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng đạt 45,8%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ thực hiện cao của tỉnh. Ông Ngô Quốc Chính, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế phường Phủ Lý cho biết: Để nâng cao tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID, Trạm Y tế đã phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng, đồng thời rà soát, cập nhật thông tin, góp phần bảo đảm dữ liệu sức khỏe được bổ sung đầy đủ, chính xác.

Đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc gắn với cập nhật, liên thông dữ liệu không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 mà còn tạo nền tảng cho đổi mới phương thức quản lý sức khỏe nhân dân. Khi kết quả khám được số hóa đầy đủ, chính xác và sử dụng liên tục, người dân có thêm công cụ chủ động chăm sóc sức khỏe; ngành Y tế nâng cao khả năng theo dõi, phát hiện nguy cơ và tổ chức các hoạt động dự phòng phù hợp.

Đây là yêu cầu cần được thực hiện đồng bộ từ khâu rà soát đối tượng, tổ chức khám đến chuẩn hóa dữ liệu, góp phần xây dựng hệ thống y tế chủ động, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.