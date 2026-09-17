Đồng bộ, liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên VNeID

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Công văn số 1129/TTg ngày 16/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg về khám sức khỏe cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đồng bộ, liên thông, cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên VNeID và các nền tảng dùng chung. Ảnh: Thiện Tâm.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 17 ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã ban hành các hướng dẫn về chuyên môn, tài chính, quản lý dữ liệu; nhiều địa phương chủ động tổ chức khám, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Việc sử dụng, kế thừa kết quả cận lâm sàng đã có, thống kê người đã được khám, phân định nguồn kinh phí và thanh toán còn có nguy cơ trùng lặp, gây lãng phí.

Trong khi đó, kết nối, liên thông, cập nhật dữ liệu trên Sổ sức khỏe điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID) và các cơ sở dữ liệu liên quan còn hạn chế.

Trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi rộng, thời gian còn lại không nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện các hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo quy định; kịp thời tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hỗ trợ ngân sách Trung ương đối với địa phương không đủ khả năng cân đối nguồn lực theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền khẩn trương xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên.

Đồng thời, Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đồng bộ, liên thông, cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên VNeID và các nền tảng dùng chung. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp đối soát dữ liệu để cơ sở khám tra cứu, sử dụng kết quả phù hợp, ngăn ngừa thanh toán trùng, trục lợi.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các địa phương đẩy nhanh kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thông tin sức khỏe của người dân trên VNeID; hỗ trợ đối soát theo mã định danh cá nhân để xác định chính xác người đã được khám, hạn chế thống kê trùng.