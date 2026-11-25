Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dự và chủ trì diễn đàn. Đồng chủ trì có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) là cơ sở chung để phát triển và vận hành các thành phần số trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới sự đồng bộ, liên thông, kế thừa hạ tầng sẵn có và tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Khung gồm 4 lớp triển khai theo lộ trình: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; dữ liệu và nền tảng lõi (cơ sở dữ liệu, định danh điện tử, dữ liệu lớn, AI); ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung (như Trợ lý ảo quốc gia); kênh tương tác và đo lường hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, cán bộ và công tác điều hành.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia trong thực tiễn. Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chia sẻ và mở dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành và địa phương; đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao, làm chủ công nghệ lõi và đào tạo nguồn nhân lực AI chất lượng cao.

Các đại biểu dự họp diễn đàn tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đã xác định chuyển đổi số không làm dàn trải mà tập trung hoàn thiện kiến trúc số thống nhất, lấy dữ liệu làm nền tảng và trí tuệ nhân tạo làm công cụ hỗ trợ. Tỉnh đã chủ động ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, quy định rõ 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đưa vào vận hành nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) liên thông với Trung ương và triển khai Kế hoạch xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền số đồng bộ. Tỉnh đang tập trung chuẩn hóa, đối chiếu dữ liệu trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính; ưu tiên đưa các nền tảng số dễ sử dụng xuống tận cấp xã và từng bước ứng dụng AI vào các bài toán thiết thực như cải cách hành chính, giáo dục và y tế...

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Diễn đàn là dịp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo xây dựng khung kiến trúc số và kế hoạch triển khai Chiến lược AI tại đơn vị mình theo phương châm “3 không” và “6 rõ”; bảo đảm bám sát thực tiễn, kế thừa tối đa và lấy dữ liệu làm trung tâm. Các đơn vị phải chuẩn bị nguồn dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành sẵn sàng khai thác cho AI.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên dùng chung nền tảng AI và Trợ lý ảo quốc gia, không tự đầu tư riêng lẻ; đồng thời phân loại rủi ro, giám sát chặt chẽ các hệ thống AI và đo lường kết quả triển khai bằng những thông số cụ thể.