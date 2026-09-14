Đồng bộ hệ thống pháp luật về y tế đáp ứng thay đổi thực tiễn

Quang cảnh Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị nhất trí cao với tầm quan trọng, cần thiết của việc xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, để đáp ứng tính đồng bộ của hệ thống pháp luật trong thực tế triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, dự thảo Luật cũng sẽ góp phần hoàn thiện và thống nhất hệ thống pháp luật về y tế, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa và bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

Ổng Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh góp ý Dự thảo Luật tại Hội nghị.

Góp ý về những nội dung sửa đổi liên quan đến Luật Trẻ em, ông Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét sửa quy định “Bộ Y tế, UBND, cơ quan công an các cấp có trách nhiệm…” tại khoản 2, Điều 1 của Dự thảo Luật thành “ngành Y tế, UBND, cơ quan công an các cấp có trách nhiệm…” để phù hợp với thực tế chức năng các đơn vị, cơ sở y tế tại địa phương, đảm bảo tiếp nhận tất cả những thông tin phản hồi về bạo lực và xâm hại trẻ em.

Nhấn mạnh đến tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, ông Nguyễn Văn Tính đề nghị nghiên cứu xóa bỏ mục 4 của Luật Trẻ em từ Điều 70 đến Điều 74, để đảm bảo tính thống nhất với Luật Tư pháp người chưa thành niên và nội dung nghị định của Chính phủ, các thông tư của các ngành liên quan trong vấn đề chuyển hướng xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật và giáo dục tại địa phương phường, xã.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Về ý kiến của một số đại biểu cho rằng cần thay đổi tên các cơ quan Đoàn Thành niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ trong dự thảo Luật thành cơ quan MTTQ cho phù hợp với thực tế, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật thì nội dung này cũng cần được thay đổi trong tất cả các văn bản pháp luật hiện hành khác; đồng thời cần quy định rõ ràng trong dự thảo Luật về vấn đề phân cấp, phân quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố xuống cho cấp xã, phường.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự băn khoăn về việc bãi bỏ các Điều khoản 56, 57, 58 và 59 của Luật Trẻ em (khoản 15 điều 1 của dự thảo Luật) sẽ tạo ra một khoảng trống pháp lý. Do vậy đề nghị giữ nguyên Điều 55 (quy định về điều kiện, thẩm quyền, hoạt động và việc đình chỉ, chấm dứt hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em), vì đây là lĩnh vực tác động trực tiếp đến nhóm dễ bị tổn thương và đề nghị giao cho Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện và thủ tục cấp phép, đình chỉ và chấm dứt hoạt động của các cơ sở này.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh góp ý Dự thảo Luật tại Hội nghị.

Từ thực tiễn tham gia công tác bảo vệ quyền trẻ em, bà Huỳnh Thị Thúy Phương cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động, cần quy định rõ UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin trẻ em bị xâm hại và quy định thêm cơ chế thông tin trực tiếp với Hội Phụ nữ để Hội Phụ nữ có thể can thiệp kịp thời, hoàn thành được nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.

Góp ý về nội dung liên quan đến người khuyết tật, bà Phạm Thanh Tuyền, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần có những quy định cụ thể, rõ ràng thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo đội ngũ chuyên viên, giáo viên, nhân viên làm việc trong lĩnh vực liên quan đến đến người khuyết tật, đặc biệt là công tác dạy trẻ tự kỷ. Bởi hiện nay, giáo trình dạy trẻ tự kỷ và lượng chuyên gia chữa trị và dạy trẻ tự kỷ ở Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước trên thế giới.

Theo bà Phạm Thanh Tuyền, sự bất hạnh, thiệt thòi của trẻ khuyết tật bị cụt một tay, một chân hay bại não, mù mắt… dễ nhìn thấy, nhưng tác động của trẻ tự kỷ thì lại khó nhìn ngay ra được dù rất nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, nên xem xét bổ sung nội dung quan tâm đến việc phát triển đội ngũ chuyên gia và cơ sở vật chất hỗ trợ cho trẻ tự kỷ...