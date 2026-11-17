Tiềm năng phát triển lớn

Sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang có đường biên giới dài 272 km, tiếp giáp tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Trong đó, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy giữ vai trò là một trong những động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Theo định hướng quy hoạch, khu kinh tế được xây dựng trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, có chức năng logistics, trung chuyển, chế biến, xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch; là đầu mối giao thông, giao thương quốc tế, kết nối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đang có những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 31/10/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 800 triệu USD, thu thuế nộp ngân sách nhà nước trên 190 tỷ đồng.

Tuyến đường kết nối Quốc lộ 2 vào Khu thương mại biên mậu Nà La đang được thi công tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Quỹ đất tại khu vực trung tâm cửa khẩu phía bờ Tây sông Lô hiện đã được bố trí cho các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư. Trong khi đó, nhu cầu phát triển các công trình logistics, kho hàng, bến bãi ngày càng tăng, nhất là khi lưu lượng hàng hóa và phương tiện được dự báo tiếp tục gia tăng cùng với sự hoàn thiện của mạng lưới giao thông kết nối.

Theo ông Hoàng A Chinh, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang, hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn thiếu tính đồng bộ, còn phụ thuộc nhiều vào nguồn lực ngân sách nhà nước; việc huy động nguồn lực xã hội hóa gặp không ít khó khăn. Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ thương mại còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thu hút các dự án đầu tư mới.

Đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thu hút được 41 dự án đầu tư dịch vụ thương mại với tổng vốn đăng ký hơn 752 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy tiềm năng thu hút đầu tư đã được khai thác bước đầu, song quy mô đầu tư vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò và lợi thế của khu kinh tế.

Những hạn chế về hạ tầng giao thông, mặt bằng và các công trình dịch vụ đang là rào cản cần sớm được tháo gỡ. Nếu không chủ động chuẩn bị hạ tầng từ sớm, cơ hội phát triển từ các tuyến giao thông mới có thể chưa được khai thác tương xứng.

Mở rộng không gian phát triển từ bờ Đông sông Lô

Trong bối cảnh quỹ đất khu vực trung tâm cửa khẩu phía bờ Tây đã cơ bản được bố trí cho các dự án đầu tư, việc mở rộng không gian phát triển sang bờ Đông sông Lô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hiện nay, khu vực bờ Đông sông Lô chủ yếu là đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm và đất sông. Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có công trình kè bờ sông kết hợp đường giao thông, sẽ tạo điều kiện từng bước hình thành mặt bằng phát triển mới, kết nối với khu vực trung tâm cửa khẩu.

Theo đề xuất, dự án Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (kè bờ Đông sông Lô) dự kiến được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng, chiều dài tuyến kè khoảng 1.150 m.

Đặc biệt, hiện cầu số 2 qua sông Lô hoàn thành, sự kết hợp giữa cầu kết nối, tuyến kè và hệ thống đường giao thông sẽ tạo thành mạng lưới hạ tầng liên hoàn, mở rộng không gian phát triển cho toàn khu vực.

Đón đầu cơ hội từ tuyến cao tốc

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy yêu cầu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hiện nay là tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Khi giai đoạn 1 chuẩn bị hoàn thành và giai đoạn 2, đoạn từ Tân Quang đến Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy được khởi công, khả năng kết nối giao thông từ khu vực cửa khẩu với các trung tâm kinh tế trong tỉnh, các tỉnh trong vùng và hệ thống cao tốc quốc gia sẽ được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, giao thông đối ngoại thuận lợi mới chỉ là một điều kiện. Để phát huy hiệu quả tuyến cao tốc, hệ thống giao thông nội khu, đường kết nối đến các khu chức năng, bến bãi và trung tâm logistics cũng phải được đầu tư tương ứng. Nếu tuyến cao tốc được hoàn thành nhưng hạ tầng tiếp nhận, tập kết và trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả khai thác sẽ bị hạn chế.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có sự đồng bộ giữa hạ tầng giao thông đối ngoại và hạ tầng nội khu; giữa đầu tư đường giao thông với xây dựng kho hàng, bến bãi, trung tâm logistics và các công trình dịch vụ thương mại.

Cùng với đó, cần rà soát tổng thể quy hoạch sử dụng đất, xác định rõ các khu vực ưu tiên phát triển logistics, kho ngoại quan, kho lạnh, bến bãi tập kết phương tiện và các công trình hỗ trợ xuất nhập khẩu. Việc bố trí quỹ đất cần gắn với nhu cầu thực tế, có tầm nhìn dài hạn, tránh đầu tư phân tán, manh mún, thiếu tính kết nối.

Đặc biệt, cần gắn đầu tư hạ tầng vật chất với xây dựng cửa khẩu thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành phương tiện, kiểm soát hàng hóa và giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu.

Với vị trí chiến lược trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cùng cơ hội kết nối từ tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đang đứng trước thời cơ phát triển mới. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, yêu cầu quan trọng nhất vẫn là chủ động chuẩn bị hạ tầng, nhất là những công trình có tính chất nền tảng, tạo không gian phát triển lâu dài.

Bài, ảnh: Văn Nghị