Đồng bộ hạ tầng kết nối các khu công nghiệp

Để các khu, cụm công nghiệp phát huy hiệu quả, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, tỉnh tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối, cấp điện, nước và xử lý nước thải, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng, vận hành nhà máy.

Đầu tư giao thông kết nối

Hai tuyến đường nối Cụm Công nghiệp Thống Nhất 1 với nút giao IC18 cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Quốc lộ 4E đang được hoàn thiện thủ tục để triển khai xây dựng. Tuyến nối IC18 dài khoảng 2,6 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 19,5 m, tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng; tuyến nối Quốc lộ 4E dài khoảng 1,2 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 31 m, tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng. Cả hai dự án được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Ông Chu Đức Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư hai tuyến đường. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thông tin đến người dân, chuẩn bị các điều kiện giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, các dự án phấn đấu phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong tháng 11, lựa chọn nhà thầu và khởi công trong tháng 12/2026.

Cụm Công nghiệp Thống Nhất 1 rộng 74,95 ha, tổng mức đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự án định hướng thu hút chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, dược liệu, cơ khí, điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Hai tuyến đường khi hoàn thành sẽ tạo hướng kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Quốc lộ 4E, phục vụ vận chuyển thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa trong khu vực.

Yêu cầu về giao thông kết nối cũng đặt ra tại hai khu công nghiệp (KCN) Phú Xuân và Phú Xuân 1, xã Gia Phú. Hai dự án có tổng diện tích 500 ha, vốn đầu tư 5.462 tỷ đồng, đã khởi công ngày 26/8. Chủ đầu tư dự kiến thi công đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong năm 2027, tiếp nhận dự án thứ cấp từ quý I/2028. Tiến độ này đòi hỏi các công trình hạ tầng kết nối được chuẩn bị phù hợp với thời điểm doanh nghiệp vào xây dựng và sản xuất.

Phục vụ kết nối khu vực này, tuyến đường IC17 - Tằng Loỏng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng chiều dài khoảng 8,5 km, gồm 3 đoạn, tổng mức đầu tư 890 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026 - 2029. Trong đó, đoạn nối IC17 với Đường tỉnh 152 theo hướng tuyến quy hoạch các KCN Phú Xuân và Phú Xuân 1. Tuyến đường đồng thời phục vụ vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa của KCN Tằng Loỏng, góp phần phân luồng, giảm tải cho Đường tỉnh 151 hiện hữu.

Bà Lương Thị Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Linh Linh cho biết: "Khả năng kết nối thuận lợi với cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong các yếu tố quyết định để doanh nghiệp đầu tư hai KCN Phú Xuân và Phú Xuân 1.

Lợi thế giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa và kết nối thị trường. Tôi tin tưởng doanh nghiệp thứ cấp khi tìm hiểu đầu tư tại đây cũng sẽ nhận thấy lợi thế cạnh tranh này để lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, phát triển sản xuất".

Tại KCN Trấn Yên, việc đầu tư hạ tầng cũng gắn với chuẩn bị mặt bằng tiếp nhận doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Cường - Phó Giám đốc Công ty Đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera cho biết: "Dự án hoàn thành mặt bằng và hạ tầng đến đâu thì đưa diện tích đủ điều kiện vào khai thác đến đó. Chủ đầu tư đồng thời định hướng hỗ trợ thủ tục, đấu nối điện, nước và thoát nước, giúp doanh nghiệp thứ cấp giảm thời gian chờ, sớm triển khai xây dựng nhà máy".

Chuẩn bị đồng bộ điều kiện thu hút đầu tư

Nhu cầu đầu tư hạ tầng kết nối ngày càng lớn khi Lào Cai tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh định hướng quy hoạch, phát triển 20 KCN với tổng diện tích khoảng 5.797,89 ha. Không gian công nghiệp được tổ chức gắn với vùng nguyên liệu, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các quốc lộ và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tạo điều kiện khai thác lợi thế tài nguyên, phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong năm 2026, Lào Cai đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 5 KCN mới, tổng diện tích 1.255,29 ha, tổng vốn đầu tư 13.989 tỷ đồng. Các dự án gồm Phú Xuân, Phú Xuân 1, Võ Lao, Cam Đường và Bản Qua. Quy mô phát triển lớn đặt ra yêu cầu bố trí nguồn lực đầu tư tương ứng, bảo đảm các điều kiện phục vụ xây dựng và sản xuất.

Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 27/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phát triển khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, sinh thái và thông minh.

Theo đó, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng, nhân lực; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đối với doanh nghiệp, hạ tầng sẵn sàng là cơ sở để chủ động kế hoạch xây dựng, lắp đặt thiết bị và vận hành nhà máy. Giao thông thuận tiện, điện, nước ổn định cùng dịch vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất sẽ góp phần giảm chi phí, nâng hiệu quả đầu tư. Đây cũng là các điều kiện để KCN thu hút và giữ chân doanh nghiệp lâu dài.

Tại các cuộc làm việc với sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy là phát triển khu, cụm công nghiệp phải gắn với đầu tư đồng bộ giao thông, điện, nước, xử lý nước thải và tái định cư. Các công trình cần được rà soát, xác định rõ thứ tự ưu tiên, nguồn vốn, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án.

Thực hiện yêu cầu đó, tiến độ xây dựng hạ tầng bên trong từng KCN cần được phối hợp chặt chẽ với các công trình hạ tầng kết nối ngoài hàng rào. Thời điểm bàn giao đất, đấu nối giao thông, cấp điện, nước và vận hành hệ thống xử lý nước thải phải phù hợp với kế hoạch triển khai nhà máy. Việc xác định rõ từng phần việc sẽ giúp các đơn vị chủ động phối hợp, hạn chế phát sinh và chi phí chờ đợi.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối sẽ giúp các KCN mới của Lào Cai phát huy lợi thế vị trí, quỹ đất và nguồn nguyên liệu. Các công trình hoàn thành kịp thời sẽ tạo thuận lợi thu hút doanh nghiệp, sớm đưa đất vào sản xuất, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách. Đây là cơ sở để công nghiệp đóng góp hiệu quả, bền vững vào phát triển kinh tế của tỉnh.

Tại các cuộc làm việc với sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy là phát triển khu, cụm công nghiệp phải gắn với đầu tư đồng bộ giao thông, điện, nước, xử lý nước thải và tái định cư. Các công trình cần được rà soát, xác định rõ thứ tự ưu tiên, nguồn vốn, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.