Đồng bộ giải pháp xử lý vi phạm về quảng cáo và lấn chiếm lòng đường

Xử lý dứt điểm, chống tái phạm

Thực tế cho thấy, tình trạng lực lượng chức năng vừa rời đi, quảng cáo sai quy định lại xuất hiện và vật dụng, hàng quán lại lấn chiếm vỉa hè vốn là vấn đề tồn tại kéo dài ở nhiều địa bàn Thủ đô.

Nếu chỉ dừng lại ở việc bóc gỡ vài tờ rơi, tháo dỡ vài tấm biển rồi kết thúc đợt kiểm tra, diện mạo đường phố sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái mất trật tự ban đầu. Bám sát Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về khắc phục các điểm nghẽn trật tự đô thị, Công an các xã, phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở thay đổi phương thức tiếp cận: Xử lý dứt điểm đến đâu, quản lý chặt chẽ và bàn giao mặt bằng đến đó.

Những cột điện chằng chịt biển quảng cáo tự phát từ lâu đã làm mất mỹ quan đô thị Hà Nội. Ảnh PV

Tại phường Việt Hưng, những ngày qua, tổ công tác liên ngành đã rà soát từng khu dân cư, tổ chức tháo dỡ và bóc gỡ 800 tờ quảng cáo dán trái phép trên các trục đường Lý Sơn, Kim Quan Thượng, Trường Lâm.

Đi đôi với việc làm sạch tường rào, cột điện, lực lượng chức năng kiên quyết giải tỏa tình trạng các hộ gia đình tự ý đặt chậu cây cảnh, bục bệ chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ, lập hồ sơ xử phạt 2 trường hợp vi phạm với số tiền 12,5 triệu đồng.

Bà Trần Thị Thơm (người dân phường Việt Hưng) ủng hộ cách làm cương quyết của lực lượng cơ sở. Theo bà, để giải quyết dứt điểm, lực lượng chức năng có thể đến từng hộ vận động, yêu cầu ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và gắn trách nhiệm trực tiếp cho từng tổ dân phố trong việc giám sát, giữ gìn mặt bằng sau khi đã được giải tỏa.

Cách làm này cũng được triển khai quyết liệt tại xã Thanh Trì. Phương thức phân công cụ thể đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi địa phương huy động 25 tổ công tác với hơn 150 lượt người thuộc lực lượng công an, đoàn thanh niên và nhân viên điện lực trực tiếp bám nắm địa bàn, phát hiện, bóc gỡ các tờ rao vặt, biển quảng cáo treo sai quy định dọc các tuyến đường chính như Tứ Hiệp, Vũ Lăng, Ngọc Hồi...

Trong khi đó, tại phường Láng, Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên và các lực lượng chức năng đồng loạt bóc xóa tờ rơi, quảng cáo trái phép tại phố Chùa Láng cùng các ngõ ngách lân cận, kết hợp vận động hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, mái tôn lấn chiếm không gian đô thị.

Công an phường Láng phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên và các lực lượng chức năng đồng loạt bóc xóa tờ rơi, quảng cáo trái phép tại phố Chùa Láng cùng các ngõ ngách lân cận. Ảnh PV

Công an phường Láng cũng triển khai biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ trách nhiệm của cả người trực tiếp dán lẫn đơn vị thuê phát tán quảng cáo tại tủ điện, cột tín hiệu giao thông. Tính từ ngày 8-10 đến nay, Công an phường đã xử lý 40 trường hợp có hành vi dán, treo biển quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tủ điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và các vị trí công cộng khác trên địa bàn phường, với tổng số tiền phạt hành chính hơn 114 triệu đồng. Đặc biệt, Công an phường đã xử phạt hành chính 4 trường hợp với tổng số 60 triệu đồng theo Nghị định số 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội liên quan các vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý thực địa, Công an phường Láng còn đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền thông qua việc sản xuất và phát hành video đồ họa hoạt hình 3D trên không gian mạng, trực quan hóa các hành vi, mức xử phạt kèm hướng dẫn người dân cách ghi nhận hình ảnh tố giác qua đường dây nóng 0243.5585.959.

Video dạng hoạt hình 3D sinh động để tuyên truyền về việc bóc xóa, xử lý vi phạm quảng cáo, rao vặt trái phép của Công an phường Láng. Ảnh cắt từ video

Trao đổi về cách làm này, Trung tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng cho biết: "Nếu chỉ đi bóc gỡ thủ công mà người dân chưa nắm rõ chế tài và chưa chủ động giám sát cùng lực lượng chức năng thì vi phạm rất dễ tái diễn. Việc xây dựng video đồ họa 3D giúp người dân dễ xem, dễ nhớ các mức phạt nghiêm khắc, đồng thời biến mỗi người dân thành một 'tai mắt' tại khu dân cư để kịp thời ghi nhận hình ảnh, thông tin cho Công an phường xác minh, xử lý dứt điểm".

Việc gắn trách nhiệm của các đoàn thể cơ sở, đưa công tác chỉnh trang đô thị trở thành nền nếp thường xuyên của cộng đồng đã từng bước nâng cao ý thức tự giác của người dân, tạo chuyển biến thực chất ngay từ các khu dân cư.

Ứng dụng công nghệ số

Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lập lại trật tự đô thị thời gian gần đây là việc ứng dụng công nghệ để xác minh, xử lý đúng đối tượng vi phạm, khắc phục tình trạng lực lượng chức năng bị động xử lý hậu quả do các cá nhân lén lút dán trộm vào đêm muộn hoặc rạng sáng.

Điển hình, ngày 20-10, thông qua hệ thống camera giám sát, Công an phường Cửa Nam đã phát hiện và xử phạt một trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo với số tiền 15 triệu đồng. Việc trích xuất hình ảnh rõ nét về phương tiện, nhân dạng người vi phạm đã tạo căn cứ pháp lý chặt chẽ, buộc cá nhân vi phạm phải chấp hành quyết định xử phạt nghiêm minh.

Công an Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác lập lại trật tự đô thị. Ảnh PV

Theo Chỉ huy Công an phường Cửa Nam, khi khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát địa bàn, cơ sở chuyển dần từ thế bị động đi bóc gỡ sang chủ động phát hiện, xác minh và xử lý phạt nguội.

Không dừng lại ở phạt nguội qua hình ảnh, công an các địa phương còn mở rộng xác minh, rà soát các số điện thoại, tài khoản ngân hàng in trên các tờ rơi, biển quảng cáo trái phép.

Thực tế cho thấy, đằng sau nhiều tờ rơi dán trái quy định trên cột điện không đơn thuần là dịch vụ dân sinh, mà tiềm ẩn dấu hiệu của hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, lừa đảo tuyển dụng... Việc đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm các đầu mối này vừa góp phần làm sạch cảnh quan đô thị, vừa phòng ngừa phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở.

Nhìn rộng ra toàn địa bàn Hà Nội, công tác bảo đảm trật tự đô thị đang được duy trì liên tục, bài bản. Lực lượng Công an thành phố đã kiểm tra, xử phạt trên 5.373 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 3,9 tỷ đồng; giải tỏa 220/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đạt tỷ lệ 95,2%. Đến nay, 47/126 xã, phường đã thành lập Trung tâm camera giám sát và 20 phường đã triển khai các phương án tổ chức, sắp xếp lại không gian đô thị tại 40 vị trí.

Hà Nội đang cho thấy quyết tâm cao và cách làm thực chất ngay từ cơ sở trong việc giữ vững kỷ cương và diện mạo văn minh cho đường phố Thủ đô. Ảnh PM

Những kết quả cụ thể trên cho thấy quyết tâm và cách làm thực chất của Thủ đô trong việc tháo gỡ từng điểm nghẽn về trật tự không gian công cộng. Việc kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ giám sát với đổi mới tuyên truyền và duy trì tuần tra, hậu kiểm thường xuyên chính là giải pháp căn cơ để ngăn chặn vi phạm tái diễn, giữ vững kỷ cương và diện mạo văn minh cho đường phố Hà Nội.