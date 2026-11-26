Những vướng mắc từ thực tế kiểm tra, xử lý

Khảo sát tại nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng hay các trục đường có mật độ phương tiện cao như Tô Hiệu, Linh Đàm, Khúc Thừa Dự… dễ dàng bắt gặp hàng dài ô tô đỗ dưới lòng đường, vỉa hè. Nhiều xe dừng, đỗ ngay trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau hoặc tại điểm đón, trả khách của xe buýt. Tại không ít tuyến phố hẹp chỉ đủ một làn xe cơ giới hoặc đoạn đường cong bị che khuất tầm nhìn, việc các phương tiện đỗ song song hoặc đỗ ngược chiều sát nhau khiến mặt đường bị thu hẹp, dẫn đến ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.

Xe ô tô dừng đỗ tràn lan quanh khu đô thị Goldmart. Ảnh: PV

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ không chỉ cấm dừng, đỗ trên cầu, gầm cầu vượt, phạm vi an toàn đường sắt hay che khuất biển báo, đèn tín hiệu, mà còn nghiêm cấm đỗ xe tại miệng cống thoát nước, miệng hầm đường điện thoại, điện cao thế và chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. Các mốc khoảng cách cũng được quy định chi tiết đến từng mét, như trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan có đường cho xe ra vào, hay cách dưới 20m trên đường phố hẹp.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tại cơ sở cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trước hết là sự mất cân đối giữa tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân và hạ tầng giao thông tĩnh. Lượng ô tô đăng ký mới liên tục tăng, trong khi diện tích bãi đỗ tập trung mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Nhiều tài xế dù biết đỗ xe sát ngã tư hay đè vạch người đi bộ là vi phạm nhưng do không tìm được điểm trông giữ hợp pháp nên vẫn cố tình vi phạm.

Tình trạng này kéo theo nhiều cách thức đối phó của người vi phạm. Phổ biến nhất là tài xế khóa cửa xe rời đi, không để lại số điện thoại hoặc né tránh khi thấy lực lượng chức năng. Theo quy định, với trường hợp vắng mặt chủ phương tiện, tổ công tác phải lập biên bản, niêm phong và cẩu kéo xe về bãi tạm giữ. Tuy nhiên, số lượng xe cẩu chuyên dụng còn hạn chế, việc điều động phương tiện cứu hộ di chuyển qua các tuyến phố đông đúc để tiếp cận hiện trường mất nhiều thời gian. Nhiều trường hợp khi xe cẩu tới nơi thì chủ xe mới xuất hiện để phân trần, xin bỏ qua lỗi hoặc thiếu hợp tác, gây cản trở giao thông và tạo áp lực cho cán bộ làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, quá trình xác lập căn cứ pháp lý để ra quyết định xử phạt tại cơ sở cũng gặp không ít trở ngại. Quy định hiện hành nêu rõ hành vi dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè trái quy định sẽ bị xử phạt, song việc xác định ranh giới cụ thể thế nào là trái quy định chưa rõ ràng, gây lúng túng cho lực lượng kiểm tra. Ngoài ra, tại một số tuyến đường hẹp, khi phát hiện hai ô tô đỗ đối diện nhau ở hai bên chiều đường, cán bộ xử lý phải trích xuất camera an ninh khu vực hoặc lấy lời khai nhân chứng để xác định phương tiện nào đỗ trước, phương tiện nào đỗ sau nhằm áp dụng đúng chế tài.

Đồng bộ giải pháp từ hạ tầng đến giám sát

Để giải quyết tình trạng dừng, đỗ sai quy định một cách căn cơ, không thể chỉ dựa vào các đợt ra quân cao điểm của lực lượng tuần tra mà cần kết hợp đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng và đổi mới phương thức giám sát.

Xe ô tô dừng đỗ tại khu vực đường dẫn từ đường Trường Chinh ra Giải Phóng. Ảnh: PV

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, thành phố cần rà soát, quy hoạch lại mạng lưới giao thông tĩnh theo hướng tận dụng không gian ngầm và không gian trên cao. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bãi đỗ xe ngầm tại công viên, vườn hoa, kết hợp với các giàn đỗ xe cao tầng lắp ghép tại khu vực nội đô là yêu cầu cấp thiết nhằm tăng nguồn cung điểm đỗ hợp pháp, từng bước khắc phục nguyên nhân khách quan dẫn đến vi phạm.

Song song với hạ tầng, Hà Nội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và xử phạt nguội. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát có khả năng tự động nhận diện biển số, ghi nhận thời gian vi phạm tại các tuyến phố trọng điểm sẽ giảm tải áp lực tuần tra trực tiếp cho lực lượng chức năng, đồng thời hạn chế tâm lý vi phạm khi vắng bóng lực lượng tuần tra.

Đồng quan điểm, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật nhận định, khi các hành vi đỗ xe trên phần đường người đi bộ, đỗ song song hay lấn chiếm làn xe buýt được ghi hình đầy đủ dữ liệu thời gian thực và gửi thông báo xử phạt tới chủ phương tiện qua ứng dụng định danh điện tử, tính răn đe sẽ được nâng cao. Cùng với đó, cơ chế tiếp nhận hình ảnh, video phản ánh vi phạm từ người dân thông qua các nền tảng số của thành phố cũng là kênh giám sát hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho cơ quan chức năng.

Nhiều chuyên gia giao thông cũng lưu ý, các giải pháp kỹ thuật và hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả lâu dài khi gắn liền với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện cụ thể, giúp người tham gia giao thông nhận thức rõ việc cấm dừng, đỗ tại các vị trí như góc khuất tầm nhìn, miệng hố ga hay trụ nước chữa cháy không chỉ là quy định hành chính, mà nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của cộng đồng và trật tự chung đô thị.