Hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được Chi nhánh Vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên, duy trì. Ảnh: T.L

Hoàn thiện cơ chế, siết chặt từ khâu thu gom, phân loại

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng cuộc sống và định hướng phát triển bền vững của mỗi địa phương. Trước áp lực gia tăng lượng rác thải, yêu cầu xử lý ô nhiễm và những hạn chế của phương pháp chôn lấp truyền thống, Thái Nguyên đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, tổ chức thu gom và đầu tư công nghệ xử lý theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển.

Một trong những nhiệm vụ được tỉnh tập trung thực hiện là hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản lý chất thải. Trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường và các hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, ngành và đơn vị liên quan. Trong đó, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 16/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt xác định các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục những bất cập trong thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Tiếp đó, Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đã cụ thể hóa yêu cầu tổ chức thực hiện. Tỉnh cũng ban hành các quy định riêng đối với chất thải y tế, chất thải xây dựng, bùn thải và môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Qua đó, phạm vi quản lý được mở rộng, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở từng bước được xác định rõ hơn.

Giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường tối thiểu 95% chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và 90% tại nông thôn. Đến năm 2030, 100% xã, phường có hệ thống thu gom, phân loại và xử lý rác thải phù hợp với điều kiện thực tế; tỷ lệ chôn lấp trực tiếp giảm xuống dưới 10% tổng lượng rác thu gom.

Để đạt mục tiêu này, việc thay đổi thói quen xử lý rác trong cộng đồng và đầu tư công nghệ phù hợp được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phân loại rác tại nguồn là khâu quan trọng, quyết định hiệu quả của quá trình thu gom, tái chế và xử lý.

Theo hướng dẫn của ngành chức năng, rác thải sinh hoạt được phân thành 3 nhóm gồm: Rác thải thực phẩm; rác có khả năng tái sử dụng, tái chế; rác thải khác, rác nguy hại. Việc phân loại đúng giúp giảm lượng rác phải xử lý tập trung, tạo điều kiện thu hồi vật liệu có giá trị và hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cùng với tuyên truyền, vận động người dân hình thành thói quen phân loại rác, tỉnh định hướng ứng dụng công nghệ số trong quản lý. Giải pháp định danh thiết bị chứa rác theo hộ gia đình bằng mã QR hoặc nhãn số hóa được nghiên cứu, áp dụng nhằm hỗ trợ kiểm soát lượng rác phát sinh, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động thu gom. Ở cơ sở, các tổ cộng đồng được thành lập để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại, tập kết rác đúng thời gian và địa điểm quy định.

Việc phân cấp quản lý dịch vụ vệ sinh môi trường cũng được đẩy mạnh. Theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND, nhiệm vụ và kinh phí quản lý dịch vụ vệ sinh từ điểm tập kết đến khu xử lý được chuyển giao cho UBND cấp xã. Điều này tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động lựa chọn đơn vị thu gom, tổ chức thực hiện và kiểm tra chất lượng dịch vụ, sát với nhu cầu thực tế trên địa bàn.

Vận hành lò đốt rác trên địa bàn xã Phú Lương. Ảnh: T.L

Đổi mới công nghệ xử lý, tăng cường kiểm soát

Song song với đổi mới khâu thu gom, tỉnh chú trọng chuyển đổi công nghệ xử lý, từng bước hạn chế phụ thuộc vào các bãi chôn lấp truyền thống. Một trong những địa điểm có sự thay đổi rõ nét là bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, nơi tiếp nhận lượng lớn rác thải sinh hoạt của các xã, phường trên địa bàn. Do các ô chôn lấp đã đầy sức chứa, từ tháng 9-2026, khu vực này dừng chôn lấp rác trực tiếp. Lượng rác đưa về được chuyển sang xử lý bằng dây chuyền nhiệt phân áp suất tùy biến do Công ty CP Môi trường Năng lượng xanh Asian Bắc Giang lắp đặt, hướng tới thu hồi tài nguyên và năng lượng hữu ích.

Tỉnh cũng đang đôn đốc tiến độ các dự án nhà máy xử lý rác thải kết hợp thu hồi năng lượng tại xã Tân Cương và phường Phúc Thuận, đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình tại một số địa bàn khác. Việc lựa chọn công nghệ xử lý phải gắn với kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải thứ cấp; các cơ sở xử lý phải thực hiện quan trắc tự động liên tục khí thải, quản lý nước rỉ rác, tro xỉ và tuân thủ quy định về xử lý chất thải sau quá trình vận hành, tránh phát sinh ô nhiễm thứ cấp.

Đối với các dòng chất thải đặc thù, tỉnh triển khai những giải pháp quản lý phù hợp. Trong lĩnh vực y tế, 17 cụm lưu giữ chất thải y tế nguy hại tập trung đã được thiết lập tại các cơ sở y tế, duy trì thu gom chất thải lây nhiễm tối thiểu một lần mỗi ngày. Với hoạt động chăn nuôi, các cơ sở được yêu cầu thực hiện đầy đủ thủ tục môi trường, đầu tư công trình xử lý chất thải như hầm biogas, đệm lót sinh học, khu vực ủ phân. Chất thải xây dựng được khuyến khích nghiền, tái chế làm vật liệu san lấp, hạn chế lượng phải đưa đi xử lý.

Công ty cổ phần Môi trường Năng lượng xanh Asian Bắc Giang tiến hành xử lý rác thải đầu vào tại khu xử lý rác thải Đá Mài, xã Tân Cương.

Hiệu quả quản lý chất thải còn phụ thuộc trực tiếp vào ý thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân. Bởi vậy, Thái Nguyên tiếp tục duy trì phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, gắn với hoạt động Ngày thứ Bảy xanh tại các địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó camera được lắp đặt tại một số điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác không đúng quy định. Các hành vi vi phạm về phân loại, thu gom và xử lý chất thải được xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Quản lý chất thải là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, đơn vị cung ứng dịch vụ và cộng đồng dân cư. Việc hoàn thiện chính sách, phân cấp trách nhiệm, ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương thức xử lý đang tạo chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường tại Thái Nguyên.

Để các mục tiêu đến năm 2030 trở thành hiện thực, tỉnh cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai, bảo đảm các công trình xử lý vận hành đúng quy chuẩn, đồng thời đưa phân loại rác tại nguồn trở thành thói quen thường xuyên trong mỗi gia đình, khu dân cư.