Đồng bộ giải pháp, nâng cao chất lượng vận tải đường sắt
Vào các dịp cao điểm, nhu cầu đi lại bằng đường sắt thường tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, ngành đường sắt chủ động xây dựng phương án tổ chức chạy thêm tàu, điều hành hoạt động vận tải và kiểm soát chặt chẽ các khâu bảo đảm an toàn. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ, triển khai bán vé tàu trên nền tảng VNeID cũng đang mở thêm tiện ích, giúp hành khách tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dong-bo-giai-phap-nang-cao-chat-luong-van-tai-duong-sat-246261129172259339.htm