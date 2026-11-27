Nhiều mô hình sinh kế thiết thực được hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Phú Thọ đã tạo chuyển biến tích cực đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua.

Từ chính sách đến những chuyển động ở cơ sở

Chương trình MTQG 1719 phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Phú Thọ, địa phương có địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Nguồn hỗ trợ tập trung giải quyết thiếu hụt về hạ tầng và điều kiện sinh hoạt, tạo sinh kế, thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ (Sở NNMT) nhiều năm qua đã nỗ lực đưa các nội dung của Chương trình vào thực tiễn. Dấu ấn nổi bật chính là tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành. Bước vào giai đoạn 2026-2030, ngoài việc cùng Sở Nội vụ củng cố Văn phòng điều phối theo hướng chuyên nghiệp, Sở đã phối hợp tham mưu HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn ban hành 85 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn. Từ đây xác lập rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở pháp lý cho việc phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện tại địa phương trong bối cảnh nhiều vướng mắc sau sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Mở ra hướng tiếp cận mới, Sở NNMT tỉnh Phú Thọ đã từng bước đưa công tác quản lý Chương trình từ phương thức triển khai từng dự án riêng lẻ sang cách tiếp cận tổng thể, gắn phát triển kinh tế với giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Hiệu quả của Chương trình 1719 không chỉ được nhìn nhận qua số lượng công trình hay nguồn vốn được đầu tư, mà quan trọng là tạo ra những chuyển biến thực chất trong đời sống đồng bào.

Hướng đến hiệu quả thụ hưởng

Hạn chế đầu tư dàn trải, ngồn lực phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Tổng ngân sách Trung ương của 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021–2025 được phép chuyển nguồn sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh là hơn 826,8 tỷ đồng, trong đó, Chương trình 1719 dành cho đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 604,5 tỷ đồng. Đến tháng 9/2026, Chương trình đã giải ngân hơn 173,3 tỷ đồng - nguồn lực quan trọng để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án còn dang dở, bảo đảm tính liên tục của chính sách và quyền lợi của người dân thụ hưởng.

Giai đoạn mới 2026–2030, tổng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Phú Thọ thực hiện các Chương trình MTQG hơn 4.651,5 tỷ đồng, và riêng năm nay được giao hơn 486,3 tỷ đồng. Sở NNMT đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn theo hướng tập trung, có trọng tâm, ưu tiên địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các nhiệm vụ cấp thiết và có khả năng triển khai. Nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện, rà soát nhu cầu, xác định danh mục dự án và xây dựng phương án phân bổ chi tiết đã ban hành.

Chú trọng khả năng thực hiện của từng địa phương, từng dự án, Sở NNMT tỉnh Phú Thọ đã liên tục kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và thanh quyết toán. Cách tiếp cận này góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, chính quyền cơ sở, đồng thời hướng tới mục tiêu cuối cùng là chuyển hóa nguồn lực thành công trình, mô hình sản xuất và lợi ích thiết thực cho người dân.

Tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh, diện mạo miền núi ngày càng khởi sắc. Gần 700 sản phẩm OCOP, trong đó nhiều sản phẩm đến từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã nói lên chuyển biến tích cực từ hàng loạt xã miền núi. Năm nay, Phú Thọ quyết tâm giải ngân 100% nguồn lực chuyển tiếp. Tuy nhiên, Sở NNMT tỉnh Phú Thọ cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm. Việc chuyển tiếp dự án khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, năng lực quản lý đầu tư và tài chính của một bộ phận cán bộ cấp xã còn hạn chế, cùng những vướng mắc về hồ sơ, đất đai và thủ tục đầu tư đang là những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Việc nhận diện đúng khó khăn và có giải pháp xử lý kịp thời chính là điều kiện để nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG thời gian tới.

Đổi mới phương thức

Giai đoạn 2026–2035 được tích hợp thành Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi. Hợp nhất 4 chương trình (gồm: Phát triển văn hóa; Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển) càng đặt ra yêu cầu mới về tư duy quản lý, phương thức điều hành và tổ chức thực hiện, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Hội nghị trực tuyến đến 148 xã, phường tổ chức cuối tháng 10/2026 do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì, đã thống nhất nguyên tắc điều hành theo hướng rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành; ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn và lấy kết quả thực hiện mục tiêu, mức độ thụ hưởng của người dân làm thước đo hiệu quả. Phát triển sản xuất tiếp tục được xác định là một hướng đi quan trọng để tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào.

Nâng cao chất lượng tham mưu, điều phối, không để khoảng trống trong tổ chức thực hiện, ưu tiên nguồn lực cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà phải tạo được nguồn thu nhập ổn định, giúp người dân từng bước thoát nghèo bền vững.

Người dân là trung tâm của mọi chính sách

Kết nối chính sách với thực tiễn địa phương, kịp thời nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp tháo gỡ, với sự đồng hành chặt chẽ của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, ngành nông nghiệp Đất Tổ hướng đến một mục tiêu xuyên suốt: nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với sự chủ động của cơ quan thường trực, sự phối hợp của các sở, ngành và quyết tâm của chính quyền cơ sở, Phú Thọ đang từng bước tạo nền tảng để các nguồn lực của Chương trình được sử dụng đúng trọng tâm, phát huy hiệu quả lâu dài. Chương trình 1719 đã và đang tạo động lực nội sinh mạnh mẽ cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng Phú Thọ phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững đến năm 2035.