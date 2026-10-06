Đồng bộ giải pháp kiểm soát lạm phát năm 2026

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, tổ chức chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Lê Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, để giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 quanh mức 4,5%, vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung theo dõi sát các diễn biến cung cầu giá cả trên thị trường, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu. Bên cạnh đó, chủ động dự báo và xây dựng phương án giá để đảm bảo nguồn cung và điều hành giá phù hợp; đồng thời, các cơ quan địa phương sẽ phải tăng cường công tác kiểm tra về chấp hành quy định về giá; tránh tình trạng găm hàng, đầu cơ, đẩy giá.

Đối với các địa phương mà có mức tăng CPI cao hơn bình quân cả nước, Bộ Tài chính đề nghị phải phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến giá tăng cao, nhất là đối với các mặt hàng khiến chỉ số CPI tăng cao để có biện pháp điều hành phù hợp.

Trước diễn biến giá xăng dầu tăng trở lại trong quý III, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi, dự báo và xây dựng phương án giá phù hợp.

Bộ Tài chính họp báo quý III/2026 vào chiều 6/10.

Đối với xăng dầu - mặt hàng có tác động lớn đến mặt bằng giá, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026.

“Bộ Tài chính với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình cung cầu, diễn biến giá cả để có chính sách phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội giao”, bà Nhung nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại buổi ﻿họp báo.

Về các mặt hàng do Nhà nước định giá, bà Nhung cho biết, đối với giá dịch vụ khám, chữa bệnh, Bộ Tài chính đã tham gia ý kiến về phương án điều chỉnh theo hướng mức tăng không quá 4%. Từ nay đến cuối năm, dự kiến không có đề xuất tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh và giáo dục. Đối với giá điện, Chính phủ cũng chỉ đạo cố gắng không tăng trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá của thế giới thế nhưng Việt Nam cũng sẽ có các biện pháp bảo đảm. Thứ nhất là về nguồn cung, thứ hai là các chính sách thuế từ phía Bộ Tài chính để hạn chế tác động đến mặt bằng giá trong nước.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

Làm rõ thêm các nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, mục tiêu lạm phát năm 2026 quanh mức 4,5%, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã quyết nghị. Bộ Tài chính sẽ điều hành giá để đảm bảo mục tiêu Quốc hội cho phép trong năm 2026.

Theo đó, các giải pháp đó là đảm bảo nguồn cung các mặt hàng chiến lược, đảm bảo cân đối nguồn cung xăng dầu, không thiếu điện cho nền kinh tế. Cùng với đó là các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo.

Với tất cả những giải pháp trên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, năm 2026, CPI sẽ đạt được mục tiêu theo đúng chỉ tiêu Quốc hội đề ra