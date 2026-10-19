Đồng bộ giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm

Xã Hòa Vang kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh: ĐVCC

Siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 9966/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm giả. Yêu cầu này đặt ra nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động phòng ngừa nguy cơ từ khâu sản xuất, cung ứng đến chế biến và tiêu dùng.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế, UBND các xã, phường, đặc khu và cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Trong đó, chú trọng kiểm tra bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn và căng-tin; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản.

Các trường có tổ chức bán trú được yêu cầu thường xuyên giám sát nhà cung cấp, công khai nguồn thực phẩm và thực đơn nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát (phường Liên Chiểu) chú trọng bảo đảm chất lượng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú cho học sinh. Ảnh: VY DŨNG

Tại cấp cơ sở, ông Phan Hữu Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Vang cho biết, địa phương vừa phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang và Trạm Y tế xã tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm cho 476 chủ cơ sở kinh doanh và người lao động. Công tác kiểm tra được triển khai tại 27 cơ sở, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Với 4 trường học trên địa bàn (1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS), xã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định để phòng ngừa rủi ro ngay từ gốc.

Tương tự, tại phường Hòa Xuân, ông Lê Công Đông, Phó Chủ tịch UBND phường thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Tại bếp ăn trường học, đoàn rà soát kỹ hồ sơ, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, lưu mẫu thực phẩm và điều kiện vệ sinh. Nhìn chung, bếp ăn tập thể tại các trường cơ bản đáp ứng yêu cầu: khu vực chế biến bố trí hợp lý theo nguyên tắc một chiều, thực phẩm rõ nguồn gốc, nhân viên mang trang phục bảo hộ đầy đủ. Đoàn đề nghị các trường duy trì chất lượng, thường xuyên tập huấn và giám sát định kỳ.

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách. Ảnh: ĐVCC

Đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đoàn tập trung kiểm tra nguồn nước, bảo quản thực phẩm, đồng thời nhắc nhở khắc phục ngay các tồn tại.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị kiểm tra 2.005 cơ sở, xử phạt 38 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 323,3 triệu đồng. Lực lượng chức năng thực hiện 350 mẫu test nhanh (đều đạt yêu cầu), lấy 146 mẫu gửi kiểm nghiệm (142 mẫu đạt, 4 mẫu không đạt).

Đồng thời, Chi cục lấy 38 mẫu giám sát (thịt, thủy sản) để kiểm nghiệm, hiện 11 mẫu đạt, 27 mẫu đang chờ kết quả. Đáng chú ý, đơn vị tiếp nhận 2 ca ngộ độc đơn lẻ, 13 vụ ngộ độc thực phẩm và 18 thông tin phản ánh qua đường dây nóng, đã chuyển địa phương xử lý theo phân cấp.

Lãnh đạo phường Liên Chiểu kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú tại trường Vành Khuyên (phường Liên Chiểu). Ảnh: VY DŨNG

Nâng cao trách nhiệm, minh bạch nguồn gốc

Song song với kiểm tra, thành phố đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố ban hành 38 kế hoạch, 106 công văn và 27 tờ trình quản lý, chỉ đạo.

Hoạt động truyền thông được triển khai đa dạng. Dịp Tết Bính Ngọ và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, Chi cục tổ chức treo 500 phướn tuyên truyền tại các tuyến đường chính thuộc 3 khu vực của thành phố.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2026 đến 14/10/2026, Chi cục đã cấp 203.700 mã tem và 22.048 tem giấy; kiểm tra, giám sát 10 cơ sở tham gia hệ thống truy xuất và phát triển thêm 12 cơ sở. Việc cập nhật thông tin sản phẩm và quy trình lưu thông góp phần nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ cơ quan chức năng truy xuất nhanh nguồn gốc khi phát sinh sự cố.

Từ nay đến cuối năm, Chi cục tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là giai đoạn cao điểm cận Tết Nguyên đán 2027.