Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; những khó khăn trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên và công tác đào tạo giáo viên tại các cơ sở đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, trong khi một số nơi còn thừa giáo viên cục bộ. Nguyên nhân chủ yếu do biên chế được giao chưa đáp ứng định mức, chưa theo kịp sự gia tăng học sinh, số lớp; việc phân bổ, tuyển dụng giáo viên ở một số địa phương còn chậm.

Tại Đồng Tháp, sau sắp xếp mạng lưới trường học, toàn tỉnh hiện có 375 cơ sở giáo dục công lập với hơn 37.600 nhân sự ngành Giáo dục. Trước tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa bàn, cấp học, tỉnh chủ động điều chuyển, linh hoạt bố trí giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Đối với giáo viên dôi dư cục bộ, các cơ sở giáo dục chủ động phân công dạy liên trường; đồng thời bố trí kiêm nhiệm một số nhiệm vụ như: Thiết bị, thư viện, tư vấn tâm lý học đường, giáo vụ... Qua đó góp phần sử dụng hiệu quả đội ngũ và khắc phục tình trạng thiếu nhân viên hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục.

Đồng Tháp cũng hoàn thiện Đề án phân bổ biên chế năm học 2026 - 2027 theo nguyên tắc “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”, bảo đảm đội ngũ đáp ứng yêu cầu dạy học tại các cơ sở giáo dục.

Về đào tạo giáo viên, tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo sư phạm; giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho Trường Đại học Tiền Giang và phối hợp với các trường đại học sư phạm trong vùng khảo sát nhu cầu, đặt hàng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng thực tế.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, phấn đấu trong năm học 2026 - 2027 chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên. Các địa phương cần rà soát, xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên cơ sở quy mô học sinh, trường lớp, cơ cấu môn học và biến động dân số; đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng phẩm chất đạo đức, tăng cường thực hành sư phạm và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của ngành Giáo dục. Các địa phương rà soát quỹ đất, trụ sở sau sắp xếp, ưu tiên bố trí cho giáo dục, nhất là tại những địa bàn còn thiếu trường, thiếu lớp.