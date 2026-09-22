Đồng bộ giải pháp, kéo giảm tai nạn giao thông

Bên cạnh rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông, việc kịp thời xử lý, kiến nghị khắc phục bất cập về hạ tầng, nhất là tại những vị trí đang thi công trên quốc lộ 51 cũng cần được chú trọng. Cùng với đó tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, góp phần phòng ngừa, kéo giảm TNGT.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai lập biên bản người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông trên quốc lộ 1.

Nâng cao ý thức chấp hành

Lưu lượng phương tiện ngày càng tăng trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Trong dòng phương tiện đông đúc, bên cạnh những người chấp hành tốt quy định, vẫn còn tình trạng chạy quá tốc độ, chuyển làn, chuyển hướng thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn hoặc chưa tuân thủ đầy đủ quy định khi lưu thông qua giao lộ, khu vực đông phương tiện.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố, trong 8 tháng của năm 2026 (từ ngày 15-12-2025 đến 14-8-2026), trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 641 vụ TNGT, làm 432 người chết và 306 người bị thương. Những con số này cho thấy yêu cầu bảo đảm ATGT không chỉ nằm ở việc xử lý vi phạm sau khi xảy ra mà cần được thực hiện thường xuyên, nhất là việc kiểm soát hành vi của người điều khiển phương tiện.

Anh Đào Quốc An (ở phường Bình Lộc) cho rằng: Bên cạnh việc người dân tự nâng cao ý thức, lực lượng chức năng cần duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Lực lượng chức năng xuất hiện thường xuyên trên tuyến không chỉ giúp phát hiện, xử lý vi phạm mà còn có tác dụng nhắc nhở, tạo thói quen chấp hành cho người điều khiển phương tiện. Những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, có nhiều phương tiện vận tải lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cần được theo dõi, kiểm soát phù hợp với từng thời điểm.

Từ ngày 15-9 đến 14-10, Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ: 1, 20, 13, 14 và 51; đồng thời khai thác camera, dữ liệu giám sát hành trình để phát hiện vi phạm. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xe vận tải hành khách, hàng hóa; nhắc nhở tài xế, doanh nghiệp chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho hành khách, trong đó có việc sử dụng dây đai an toàn.

Đáng chú ý, qua tuần tra, điều tra cơ bản trên các tuyến đường nêu trên, lực lượng CSGT còn kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những bất cập về hạ tầng. Sáng 18-9, trên quốc lộ 51, tổ công tác thuộc Trạm CSGT ngã ba Thái Lan phát hiện thanh sắt dài hơn 3m nhô khoảng 25cm khỏi mặt đường tại Km14+850, khu vực cầu Nước Trong, xã An Phước, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Sau khi báo cáo và phối hợp với Sở Xây dựng, vị trí này được khắc phục ngay.

Qua 4 ngày tăng cường tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, từ 15h ngày 16-9 đến 15h ngày 20-9, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1 ngàn trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 130 phương tiện, ghi nhận hơn 360 trường hợp phạt nguội; tổng số tiền phạt dự kiến hơn 3,4 tỷ đồng.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Từ 15h ngày 16-9, các tổ công tác của Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện nhận diện nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với xe tải, xe container có kích thước lớn, nhiều điểm hạn chế tầm quan sát.

Song song với tuần tra, Phòng CSGT Công an thành phố thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho tài xế xe tải, xe container. Nội dung tập trung vào nhận diện điểm mù, giữ khoảng cách, chuyển hướng, chuyển làn và xử lý tình huống tại các giao lộ, khu vực đông phương tiện. Qua đó giúp tài xế chủ động hơn trong quan sát, hạn chế nguy cơ va chạm với xe máy, xe đạp và các phương tiện nhỏ.

Trung tá Nguyễn Việt Dũng, cán bộ Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết: Việc bảo đảm ATGT đối với xe tải, xe container cần được thực hiện đồng bộ, từ kiểm soát, xử lý vi phạm đến tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho tài xế. Bên cạnh yêu cầu chấp hành quy định, người điều khiển phương tiện cần chủ động quan sát, nhất là tại các giao lộ, khu vực đông phương tiện và những vị trí có nguy cơ phát sinh xung đột giao thông.