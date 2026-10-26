Đồng bộ giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng

Đà Nẵng khởi công vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tạo chuyển biến từ các động lực tăng trưởng chủ yếu

Với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11-11,22%, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng 12,8-13,6% trong quý IV. Theo kịch bản tăng trưởng, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5-4%; công nghiệp - xây dựng tăng 14-14,5%, trong đó công nghiệp tăng 11,5-12%, xây dựng tăng 25-26%… Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ được xác định là 2 khu vực quyết định đến tăng trưởng chung.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm cho biết, để đạt mục tiêu trên, từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các lĩnh vực tăng trưởng chủ yếu, khơi thông nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, trọng điểm. Các giải pháp được triển khai theo hướng bám sát tình hình thực tế, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, sự kiện, lễ hội lớn gắn với kích cầu tiêu dùng, nâng cao doanh thu thương mại, vận tải, lưu trú và ăn uống. Đồng thời tăng cường liên kết giữa du lịch với thương mại, vận tải, vui chơi, giải trí; khai thác cao điểm mua sắm cuối năm và mở rộng các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao...

Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương cho biết, ngành sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp khai khoáng, thủy điện và cơ sở sản xuất có đóng góp lớn cho ngân sách để nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện duy trì và mở rộng sản xuất. Ngành đồng thời tăng cường kết nối nhà cung cấp địa phương với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), hỗ trợ các lĩnh vực đang duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục được đẩy mạnh. Các chương trình khuyến công hỗ trợ đổi mới thiết bị, mở rộng sản xuất và phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương.

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,78%, tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế. Do vậy, thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp bảo đảm nguồn nguyên liệu, lao động, đơn hàng và vốn để nâng sản lượng; làm việc với những lĩnh vực tăng trưởng thấp để xác định nguyên nhân, có giải pháp phù hợp. Cùng với đó, chú trọng duy trì ổn định sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với nông, lâm nghiệp và thủy sản, hạn chế tác động bất lợi đến tăng trưởng chung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (giữa) kiểm tra vị trí số 3 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng (phường Hải Vân). Ảnh: NGỌC PHÚ

Khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án động lực, trọng điểm cũng được xác định là nhiệm vụ then chốt trong quý IV. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo sức lan tỏa đến nhiều ngành kinh tế, đồng thời bổ sung năng lực hạ tầng và mở rộng không gian phát triển cho thành phố. Bà Trần Thị Thanh Tâm cho hay, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đánh giá tác động môi trường, quy hoạch chi tiết và giao dự toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Thành phố cũng điều chuyển vốn từ những dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng thực hiện tốt hơn. Cùng với đó, áp dụng cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Quy trình xử lý được tổ chức theo hướng liên thông, chủ động, liên tục; cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết so với thời hạn tối đa theo quy định.

Thành phố ưu tiên hoàn thiện thủ tục đầu tư, thúc đẩy các dự án có tác động lan tỏa lớn như cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây; tuyến đường cao tốc nội thị từ trung tâm đến Chu Lai; hạ tầng dùng chung còn lại của Bến cảng Liên Chiểu; bến cảng lỏng, khí tại Bến cảng Liên Chiểu và dự án trồng sâm Ngọc Linh, dược liệu tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao. Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, thúc đẩy triển khai các khu đô thị, khu du lịch sinh thái cao cấp và dự án điện; qua đó mở rộng dư địa và tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề xuất các giải pháp trọng tâm tạo đà tăng trưởng 3 tháng cuối năm. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện thủ tục chuỗi dự án năng lượng - hạ tầng gồm LNG Hòa Ninh, bến cảng lỏng/khí tại Bến cảng Liên Chiểu, hệ thống đường ống, công trình cấp nước, đập Sông Nam - Sông Bắc và hạ tầng phụ trợ. Đồng thời đẩy nhanh thủ tục các dự án chỉnh trang cảnh quan hai bờ sông Hàn, hạ tầng du lịch đường thủy và các dự án có thể sớm khởi công như mở rộng đường tránh Nam Hải Vân, Không gian đổi mới sáng tạo, các khu tái định cư phục vụ Khu thương mại tự do.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, thành phố xây dựng tiến độ cụ thể cho từng vị trí thuộc khu thương mại tự do, gắn với quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kết nối; sớm hình thành sản phẩm, giao dịch và dòng vốn tại trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với đó, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp - dự án, tháo gỡ vướng mắc tín dụng cho các dự án đã hoàn thiện pháp lý; đẩy mạnh thu ngân sách từ nợ thuế, nghĩa vụ tài chính đất đai, xuất nhập khẩu, tài sản công và các dự án được tháo gỡ, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.