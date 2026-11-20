Đồng bộ giải pháp bình ổn giá, bảo đảm nguồn cung cuối năm
Giá xăng dầu trong nước giảm đang góp phần hạ nhiệt chi phí sản xuất, vận chuyển và giảm áp lực chi tiêu cho người dân. Cùng với đó, các bộ, ngành và địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dong-bo-giai-phap-binh-on-gia-bao-dam-nguon-cung-cuoi-nam-246261120163308981.htm