Đồng bộ giải pháp an toàn phòng cháy xung quanh Sân bay Long Thành

Hướng đến mục tiêu của đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, các giải pháp PCCC tại khu vực Sân bay Long Thành và vùng phụ cận đang được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa từ cơ sở, nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố.

Yêu cầu phòng cháy, chữa cháy ngày càng cao

Cùng với Sân bay Long Thành, không gian đô thị và các hoạt động kinh tế - dịch vụ ở khu vực phụ cận cũng đang được mở rộng. Nhiều khu dân cư, công trình hạ tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ từng bước hình thành, kéo theo sự gia tăng dân số và nhu cầu đi lại, sinh hoạt. Theo quy hoạch, riêng khu vực phía Tây sân bay có quy mô hơn 6,3 ngàn hécta, dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 400-450 ngàn người. Quy mô phát triển này đặt ra yêu cầu phải chủ động tính toán các điều kiện bảo đảm an toàn, trong đó PCCC cần được thực hiện đồng bộ ngay từ quá trình hình thành các khu dân cư và cơ sở mới.

Các lực lượng tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tình huống giả định sự cố tai nạn xe tại phường Long Thành.

Sự gia tăng nhanh về dân cư, cơ sở kinh doanh, nhà trọ, kho bãi, công trình xây dựng và các loại hình dịch vụ kéo theo yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn PCCC. Đặc biệt, tại những khu vực tập trung đông người, nếu hệ thống điện, thiết bị PCCC không được kiểm tra thường xuyên, lối thoát nạn bị cản trở hoặc người dân, người lao động thiếu kỹ năng xử lý sự cố ban đầu, nguy cơ cháy có thể nhanh chóng phát triển thành tình huống phức tạp.

Một minh chứng cho yêu cầu chủ động ứng phó tại khu vực sân bay là cuộc diễn tập phương án chữa cháy và CNCH được tổ chức tại phường Long Thành vào ngày 31-7. Tình huống giả định đặt ra trong điều kiện giao thông phức tạp, xảy ra va chạm giữa nhiều phương tiện, có người bị mắc kẹt và phát sinh cháy do nhiên liệu rò rỉ. Từ tình huống này, các lực lượng công an, PCCC và CNCH, y tế cùng lực lượng tại chỗ thực hành quy trình tiếp cận hiện trường, giải cứu người bị nạn, khống chế đám cháy và sơ cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Qua đó, phương án phối hợp được kiểm tra trên thực tế, đồng thời giúp các lực lượng nhận diện những vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh để rút ngắn thời gian xử lý khi xảy ra sự cố.

Anh Vũ Đức Anh (ở phường Long Thành) cho rằng: Khi khu vực sân bay ngày càng phát triển, lượng người, phương tiện và các hoạt động kinh doanh sẽ tăng theo. Người dân cần chủ động phòng ngừa ngay từ những việc nhỏ như: kiểm tra hệ thống điện, bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ, giữ thông thoáng lối thoát nạn và không chủ quan khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Quy mô phát triển càng lớn, yêu cầu về khả năng phòng ngừa và ứng phó càng phải được chuẩn bị tương xứng. Đây cũng là lý do công tác PCCC tại khu vực Sân bay Long Thành không chỉ dừng ở kiểm tra, tuyên truyền mà còn đang được đặt trong yêu cầu xây dựng phương án, lực lượng và cơ chế phối hợp phù hợp với đặc điểm của một khu vực đô thị sân bay đang hình thành.

Anh Vũ Đình Nam, công nhân một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Thành chia sẻ: Việc chủ động PCCC cũng chính là bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và doanh nghiệp. Trong môi trường sản xuất, chỉ một sự cố nhỏ nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến cả khu vực. Do đó, người lao động cần nắm kỹ quy trình báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và biết cách thoát nạn khi có sự cố.

Xây dựng thế chủ động phòng cháy cho đô thị sân bay

Tại buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH được tổ chức tại phường Long Thành vào ngày 31-7, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: Việc triển khai đồng bộ các giải pháp PCCC và CNCH có ý nghĩa quan trọng đối với phường Long Thành, địa bàn nằm trong khu vực đô thị sân bay đang được hình thành và phát triển nhanh. Bên cạnh xây dựng phương án ứng phó đối với các tình huống phức tạp, công tác PCCC cần được thực hiện từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ cơ sở, doanh nghiệp và người dân, qua đó giảm nguy cơ phát sinh cháy nổ và hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Theo Trung tá Mai Anh Giảng, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3, đơn vị phụ trách địa bàn phường Long Thành cho biết: Đặc điểm khu vực sân bay là tốc độ đô thị hóa nhanh, các công trình, cơ sở kinh doanh, khu dân cư và hoạt động sản xuất ngày càng gia tăng. Vì vậy, lực lượng PCCC thường xuyên rà soát địa bàn, nắm tình hình các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục những tồn tại về an toàn PCCC. Cùng với đó, lực lượng chú trọng tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng xử lý sự cố ban đầu, thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho người dân, người lao động.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường phòng ngừa ngay từ quá trình phát triển cơ sở, công trình. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, kho hàng, công trình tập trung đông người cần được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, phương tiện chữa cháy và lối thoát nạn. Những tồn tại được phát hiện cần có thời hạn khắc phục cụ thể, tránh tình trạng chỉ xử lý khi đã xảy ra sự cố. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực chữa cháy và CNCH tại chỗ, nhất là ở các khu dân cư, doanh nghiệp và khu vực tập trung đông công nhân. Việc xây dựng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng, tổ chức thực tập phương án theo từng loại hình nguy cơ sẽ giúp người dân, người lao động không bị lúng túng trong những phút đầu khi xảy ra sự cố. Đây cũng là khoảng thời gian có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn cháy lan, cứu người và bảo vệ tài sản.

Trong bối cảnh phường Long Thành đang từng bước trở thành một khu vực quan trọng của đô thị sân bay, yêu cầu đặt ra không chỉ là có đủ lực lượng, phương tiện khi cháy nổ xảy ra mà phải hình thành mạng lưới phòng ngừa và ứng phó nhiều lớp, trong đó chính quyền, lực lượng chuyên trách, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, tạo nền tảng an toàn để khu vực Sân bay Long Thành phát triển nhanh, bền vững.

Đối với khu vực có nhiều tuyến đường, công trình giao thông và phương tiện vận tải kết nối sân bay, khả năng tiếp cận hiện trường và phối hợp cứu nạn cũng cần được tính toán thường xuyên. Các phương án phải xác định rõ tuyến đường tiếp cận, nguồn nước, vị trí tập kết phương tiện, khu vực sơ tán và cơ chế phối hợp giữa lực lượng PCCC với công an, y tế, chính quyền cơ sở và các lực lượng liên quan. Những nội dung này cần được kiểm tra qua diễn tập, thực tập để kịp thời điều chỉnh những điểm chưa phù hợp.