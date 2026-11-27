Những vướng mắc từ thực tiễn

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gio Linh, mỗi ngày có khá đông người dân đến thực hiện các TTHC. Từ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai, số hóa giấy tờ đến luân chuyển, giải quyết và trả kết quả, phần lớn quy trình đã được thực hiện trên môi trường số.

Theo thống kê, đến hết tháng 10/2026 Trung tâm đã tiếp nhận 11.577 hồ sơ, trong đó có 11.414 hồ sơ tiếp nhận mới, với 11.081 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt tỉ lệ 97,08%.

Tỉ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%, số hóa kết quả giải quyết đạt 97% và thanh toán trực tuyến đạt 98,3%. Đặc biệt, trong tổng số 11.329 hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả, có 11.290 hồ sơ được xử lý trước và đúng hạn, đạt 99,66%.

Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, nhất là tinh thần chủ động của địa phương trong ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận ấy, quá trình xử lý hồ sơ vẫn có những khó khăn phát sinh từ việc kết nối, khai thác dữ liệu giữa các hệ thống chuyên ngành.

Dữ liệu chưa đồng bộ là "điểm nghẽn" ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gio Linh - Ảnh: MH

Chị Nguyễn Thị Trang, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gio Linh, chia sẻ: “Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết các TTHC, có những thông tin người dân đã được kê khai, cập nhật ở hệ thống này nhưng khi thực hiện thủ tục liên quan lại chưa thể tự động khai thác, đối chiếu ở hệ thống khác.

Một số dữ liệu thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, dân cư và các ngành chuyên môn chưa được đồng bộ đầy đủ, nên cán bộ trung tâm phải kiểm tra, xác minh hoặc hướng dẫn người dân bổ sung thông tin, giấy tờ. Có trường hợp hồ sơ đã được số hóa nhưng vẫn phải thực hiện thêm những thao tác thủ công để hoàn thiện quy trình”.

Thực tế cho thấy, khó khăn trong giải quyết TTHC không chỉ nằm ở kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân hay khả năng thao tác của cán bộ cơ sở mà còn xuất phát từ việc các cơ sở dữ liệu chưa được kết nối đồng bộ. Bởi dù cán bộ, công chức có thành thạo nghiệp vụ, người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyếnthì quy trình xử lý vẫn có thể phát sinh thêm khâu trung gian. Điều này không chỉ làm tăng áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ cấp xã mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ và chi phí đi lại cho người dân.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gio Linh Nguyễn Minh Tùng, thông tin: “Đối với một địa phương vùng đồng bằng như Gio Linh, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ và hạ tầng thuận lợi hơn nhiều so với địa bàn miền núi, nhưng bất cập về dữ liệu và liên thông phần mềm vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Điều đó cho thấy, chuyển đổi số cấp xã không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực riêng của từng địa phương, mà cần một hệ thống dữ liệu thống nhất, có khả năng kết nối và chia sẻ thông tin thông suốt giữa các cấp, các ngành”.

Đồng bộ dữ liệu để phục vụ người dân

Tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, bài toán chuyển đổi số còn gặp những rào cản về hạ tầng kỹ thuật, điều kiện tiếp cận công nghệ và kỹ năng số của người dân.

Tại xã Hướng Hiệp, địa bàn có hơn 67% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số. Từ ngày 1/7/2025 đến hết quý III/ 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 7.193 hồ sơ, trong đó khoảng 95% hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Tỉ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%; số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,9%; thanh toán trực tuyến đạt 99% số hồ sơ có yêu cầu thanh toán.

Hướng Hiệp phát huy tốt tổ công nghệ số cộng đồng - Ảnh: MH

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hướng HiệpThái Thị Thanh Huyền, cho biết: “Để đạt được kết quả này, đội ngũ cán bộ tại trung tâm đã nỗ lực thích ứng với phương thức làm việc mới, làm ngoài giờ hành chính, chủ động khai thác các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện số hóa hồ sơ, ký số và luân chuyển hồ sơ trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, với những người dân chưa thành thạo công nghệ, cán bộ không chỉ hướng dẫn mà còn trực tiếp hỗ trợ từng thao tác, từ đăng nhập tài khoản, kê khai thông tin đến nộp hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng cho thấy, không phải quy trình nào trên môi trường điện tử cũng diễn ra thuận lợi.

Việc kết nối, đồng bộ dữ liệu có thời điểm chưa thông suốt; một số thao tác trên phần mềm còn nhiều bước, gây khó khăn cho người dân khi mới tiếp cận. Bên cạnh đó, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện thiết bị và chất lượng kết nối mạng ở một số khu vực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai”.

Chuyển đổi số trong giải quyết TTHC không đơn thuần là thay đổi phương thức tiếp nhận hồ sơ từ trực tiếp sang trực tuyến, mà còn là quá trình thay đổi thói quen, nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho cả cán bộ và người dân. Trong khi đó, với những người dân ở thôn, bản xa trung tâm, mỗi lần phải bổ sung giấy tờ hoặc đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ đều là một trở ngại không nhỏ.

Chủ động trong việc phối hợp hỗ trợ người dân tích hợp dữ liệu số - Ảnh: MH

Câu chuyện tại Hướng Hiệp cũng là thực tế đặt ra ở xã Lìa, địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong điều kiện hạ tầng công nghệ còn những hạn chế nhất định, việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi địa phương phải nỗ lực nhiều hơn, từ kiện toàn đội ngũ, bố trí trang thiết bị đến từng bước đưa các nền tảng số vào hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND xã Lìa Trần Đình Dũng, chia sẻ: “Đối với chính quyền cấp xã, yêu cầu hiện nay không chỉ là bảo đảm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng quy trình, đúng thời hạn, mà còn phải chủ động thích ứng với phương thức quản lý mới, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công việc. Tuy nhiên, khi hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, hệ thống phần mềm có lúc vận hành chưa ổn định, dữ liệu giữa các ngành chưa được liên thông đầy đủ, áp lực đặt lên đội ngũ cán bộ cơ sở là rất lớn”.

Từ thực tế ở các địa phương cho thấy, chuyển đổi số sẽ khó đạt hiệu quả như kỳ vọng nếu chỉ dừng lại ở việc số hóa giấy tờ hay đưa thủ tục hành chính lên môi trường mạng. Điều quan trọng là dữ liệu phải được chuẩn hóa, cập nhật chính xác, kết nối và chia sẻ thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị. Mặt khác, khi thông tin đã được cập nhật ở một hệ thống, các cơ quan có thẩm quyền cần có khả năng khai thác, sử dụng theo đúng quy định, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

Chuyển đổi số cấp xã không chỉ được đo bằng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến hay số lượng thủ tục được số hóa, mà quan trọng hơn là hiệu quả giải quyết công việc và mức độ thuận tiện cho người dân. Muốn vậy, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chuẩn hoá và kết nối các cơ sở dữ liệu, bảm đảm sự liên thông giữa các cấp, các ngành, đồng thời nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ và người dân. Khi dữ liệu được kết nối thông suốt, quy trình được đơn giản hóa, người dân sẽ giảm thời gian đi lại, chờ đợi; chính quyền cơ sở cũng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cơ sở.