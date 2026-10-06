Đồng bộ dữ liệu liên ngành về trật tự, an toàn giao thông
Chiều 6/10, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội – 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại họp Phiên toàn thể lần thứ 7, thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026 và Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 1313/NQ – UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dong-bo-du-lieu-lien-nganh-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-10432934.html