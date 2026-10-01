Đồng bộ điều kiện dạy học sau sắp xếp trường lớp

Ninh Bình đang kết hợp đầu tư xây mới, sửa chữa với khai thác các cơ sở sẵn có, từng bước bổ sung không gian học tập, hoàn thiện điều kiện dạy và học, tạo nền tảng cho giáo dục phát triển ổn định trong giai đoạn mới.

Công trình nhà đa năng sắp hoàn thiện của trường Mầm non Quang Hưng, xã Quang Hưng (Ninh Bình).

Dồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất

Đầu năm học 2026 - 2027, học sinh tại trường chính Trường Tiểu học Liên Minh được học tập trong những phòng học vừa được sửa chữa, khang trang, sạch đẹp. Các phòng học được trang bị tivi, quạt mát, hệ thống chiếu sáng, không gian lớp học thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy và trò trong dạy và học. Em Nguyễn Khánh An, học sinh lớp 4D1 chia sẻ, năm học này, các em được học trong phòng học mới nên cảm thấy thoải mái, thuận tiện hơn. Phòng học sáng, thoáng, có đầy đủ thiết bị phục vụ học tập, giúp các em tập trung hơn trong giờ học.

Để từng bước khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, từ năm học 2025–2026, Trường Tiểu học Liên Minh được phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa, xây mới các hạng mục gồm 2 dãy phòng học, khu nhà vệ sinh, nhà đa năng, nhà bảo vệ và lát sân trường, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Đến đầu năm học 2026 - 2027, các dãy phòng học đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, các hạng mục còn lại đang tiếp tục được triển khai, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong học kỳ II.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Quý, Hiệu trưởng nhà trường, trước đây, cơ sở vật chất còn thiếu, một số hạng mục chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. Khi chưa có nhà đa năng, các hoạt động thể dục, thể thao và sinh hoạt tập thể chủ yếu phải tổ chức ngoài sân trường, gặp khó khăn vào những ngày nắng nóng hoặc mưa rét. Việc đầu tư, hoàn thiện các công trình vì thế có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh có không gian học tập khang trang, an toàn hơn

Tại phân hiệu Đại Thắng của Trường Mầm non Liên Minh, trước đây, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ còn nhiều khó khăn. Cơ sở chỉ có một dãy nhà gồm 4 phòng học, trong khi mỗi lớp thường có khoảng 40 cháu. Phòng học chật, cơ sở vật chất qua thời gian sử dụng đã xuống cấp, không gian sinh hoạt, vui chơi của trẻ còn hạn chế khiến việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục cũng như bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ gặp không ít khó khăn.

Lớp học khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy học tại trường Tiểu học Liên Minh, xã Liên Minh (Ninh Bình).

Tháng 7/2026, phân hiệu Đại Thắng được đầu tư xây dựng thay thế cơ sở vật chất trước đây còn hạn chế. Công trình gồm xây mới tòa nhà 2 tầng với 8 phòng, trong đó phòng học và phòng ngủ được bố trí riêng; cải tạo các phòng chức năng, phòng hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng đầu học kỳ II năm học 2026 - 2027, điểm trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của khoảng 250 trẻ.

Sau sắp xếp, xã Liên Minh có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, với gần 5.500 trẻ em, học sinh. Quy mô giáo dục lớn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường tổ chức dạy và học.

Ông Phạm Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh thông tin, từ yêu cầu thực tế sau sắp xếp, địa phương xác định đầu tư cho giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên huy động, bố trí nguồn lực để từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp. Xã đã dành khoảng 42 tỷ đồng đầu tư cho các cơ sở giáo dục, nhiều hạng mục được xây mới, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh.

Năm học 2026 – 2027, xã tiếp tục rà soát nhu cầu của từng trường, xác định những hạng mục còn thiếu, xuống cấp hoặc chưa đáp ứng yêu cầu để có phương án đầu tư phù hợp. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học đồng bộ hơn giữa các nhà trường.

Thêm không gian cho giáo dục

Không chỉ tập trung xây mới, sửa chữa trường lớp, sau sắp xếp, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đang tính toán lại cách sử dụng những nguồn lực đã có. Đây là yêu cầu đặt ra khi mạng lưới trường lớp được tổ chức lại, quy mô học sinh và nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất ở từng khu vực có sự thay đổi.

Lớp học khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy học tại trường Tiểu học Liên Minh, xã Liên Minh (Ninh Bình).

Đầu năm học 2026–2027, toàn tỉnh đã sửa chữa, nâng cấp 3.448 phòng học, 786 phòng học xây dựng mới đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí đầu tư, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ năm học mới đạt 2.523 tỷ đồng. Nguồn lực này góp phần bổ sung những điều kiện thiết yếu để các nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với đầu tư mới, việc rà soát quỹ đất, phòng học và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp được đặt ra như một giải pháp bổ sung không gian trường học, nhất là tại những nơi còn thiếu.

Tại xã Hải Hậu, thay vì trông chờ vào việc tạo lập quỹ đất mới, địa phương chủ động tận dụng các cơ sở dôi dư sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Một số trụ sở, nhà văn hóa của các xã cũ như Hải Bắc, Hải Trung, Hải Long được bàn giao cho các cơ sở giáo dục góp phần bổ sung thêm không gian phục vụ dạy và học.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hải Hậu, việc chuyển các trụ sở dôi dư thành các cơ sở giáo dục được thực hiện trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế của từng trường, vừa nâng hiệu quả sử dụng tài sản công, vừa tạo thêm không gian cho giáo dục. Cùng với mở rộng quỹ đất, địa phương đã đầu tư hơn 21 tỷ đồng để sửa chữa trường lớp, bổ sung thiết bị, cải tạo khuôn viên, ưu tiên các hạng mục phục vụ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tính đến tháng 9/2026, tỉnh Ninh Bình đã bố trí 66 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở giáo dục. Một số cơ sở được chuyển đổi công năng thành phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng và các công trình phục vụ dạy học, góp phần giảm áp lực phải đầu tư xây dựng mới hoàn toàn.

Hoạt động dạy học tại trường Mầm non Liên Minh, xã Liên Minh (Ninh Bình).

Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất giữa các địa bàn, giữa trường chính với phân hiệu, điểm trường vẫn chưa đồng đều, một số công trình còn xuống cấp, thiết bị dạy học tối thiểu chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới không chỉ là tiếp tục đầu tư, mà còn phải phân bổ nguồn lực phù hợp với nhu cầu thực tế, khai thác hiệu quả những cơ sở đã có. Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, tạo nền tảng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giáo dục sau sắp xếp.