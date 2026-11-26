Không chỉ là điểm đến dành cho những người yêu khám phá, động Bo Cúng còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, kết nối cảnh quan thiên nhiên với bản sắc văn hóa của lễ hội Mường Xia.

Bước vào thế giới kỳ ảo của thạch nhũ

Giữa trùng điệp núi rừng Sơn Thủy, cửa động Bo Cúng nép mình dưới những tán cây xanh mướt. Từ bên ngoài, cửa hang tối sâu hun hút gợi cảm giác bí ẩn; nhưng càng đi sâu, không gian càng mở rộng, để lộ một thế giới thạch nhũ lung linh, kỳ vĩ. Ánh sáng chiếu lên những khối nhũ đá, măng đá với đủ hình dáng, màu sắc, tạo nên khung cảnh tựa một cung điện lộng lẫy nằm sâu trong lòng núi.

Có khối thạch nhũ vươn cao như cột chống trời, có khối gợi hình tượng Phật trầm mặc, chim đại bàng sải cánh, chùm đèn trong lâu đài hay suối tóc mềm mại của người con gái miền sơn cước. Mỗi hình dáng lại khơi gợi trí tưởng tượng và cảm nhận khác nhau, khiến hành trình khám phá động trở thành trải nghiệm thú vị, nơi thiên nhiên như đang kể câu chuyện của chính mình qua từng lớp đá.

Theo người dân địa phương, động được phát hiện tình cờ vào năm 2008 trong một chuyến đi rừng. Năm 2009, nơi đây được xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh. Tên gọi Bo Cúng bắt nguồn từ tiếng Thái: “Bo” nghĩa là mó nước, “Cúng” nghĩa là con tôm. Bên ngoài cửa động có mó nước, vào mùa lũ, tôm cá thường theo dòng nước bơi vào nên người dân đặt cho hang cái tên mộc mạc, gần gũi ấy.

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, động Bo Cúng được hình thành cách đây khoảng 4 triệu năm, nằm ở độ cao 420m so với mực nước biển, chiều dài đo đạc khoảng 1.078m. Khu vực hang đã được phát lộ dài khoảng 1km; trong một chuyến khảo sát gần đây, địa phương còn phát hiện thêm một ngách hang lớn dài khoảng 400m, nơi rộng nhất hơn 50m, với nhiều khối thạch nhũ có hình thù đẹp mắt. Những phát hiện này tiếp tục cho thấy giá trị cảnh quan và tiềm năng khám phá của danh thắng.

Không khí trong lòng động mát lạnh, những lối đi uốn theo địa hình tự nhiên, càng vào sâu càng mở ra những không gian bất ngờ. Đó là sức hấp dẫn khó trộn lẫn của Bo Cúng: vẻ đẹp không phô trương, không được tạo tác bởi bàn tay con người mà được bồi đắp qua thời gian, mang đến cảm giác vừa choáng ngợp, vừa bình yên giữa lòng đại ngàn.

Kết nối thiên nhiên với không gian văn hóa Mường Xia

Sức hút của động Bo Cúng không chỉ nằm trong lòng hang mà còn được bồi đắp bởi cảnh quan và chiều sâu văn hóa của vùng đất Sơn Thủy. Bao quanh danh thắng là suối Xia trong xanh, núi Lá Hoa gắn với thiên tình ca diễm lệ, xa hơn là dãy Pha Dua quanh năm mây phủ. Đây là không gian thiên nhiên giàu sức gợi, thích hợp để hình thành những hành trình khám phá, trải nghiệm và nghỉ dưỡng gắn với miền núi.

Từ động Bo Cúng, du khách có thể kết nối hành trình với đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào, tìm hiểu những truyền thuyết của đồng bào Thái Mường Xia và hòa mình vào không khí Lễ hội Mường Xia – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những điệu khặp Thái, tiếng cồng chiêng, phong tục tập quán và nếp sinh hoạt truyền thống tạo nên chiều sâu văn hóa cho điểm đến, giúp chuyến đi không chỉ dừng ở tham quan cảnh đẹp mà còn là hành trình tìm hiểu đất và người miền biên viễn xứ Thanh.

Ẩm thực bản địa cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Những món ăn mang hương vị núi rừng như cá suối, thịt gác bếp, cơm lam nếp nương, măng rừng… được chế biến theo cách riêng của đồng bào Thái, góp phần tạo nên dấu ấn cho du khách. Các hộ kinh doanh, cơ sở homestay tại địa phương có thể trở thành những điểm dừng chân để du khách thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu đời sống bản địa và cảm nhận sự chân thành, hiếu khách của người dân.

Sự kết hợp giữa hang động, suối núi, di tích lịch sử, lễ hội và ẩm thực mở ra khả năng hình thành tuyến du lịch trải nghiệm đặc trưng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị cho mỗi chuyến đi. Đây cũng là hướng phát triển giúp những giá trị thiên nhiên, văn hóa được chuyển hóa thành nguồn lực sinh kế ngay tại cộng đồng.

Đánh thức tiềm năng bằng tư duy phát triển bền vững

Trong Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030, xã Sơn Thủy xác định du lịch cộng đồng là một trong những trục phát triển quan trọng, gắn với tái cơ cấu nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Địa phương định hướng xây dựng các mô hình homestay tại những bản có điều kiện thuận lợi; tổ chức hoạt động trải nghiệm đời sống, ẩm thực và văn hóa bản địa; đồng thời kết nối tuyến động Bo Cúng - suối Xia với không gian văn hóa Mường Xia.

Để hiện thực hóa định hướng này, yêu cầu đặt ra là từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và các công trình thiết yếu; nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; đẩy mạnh quảng bá, kết nối tour tuyến và ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu điểm đến, đặt phòng, thanh toán. Việc thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cần đi đôi với phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, để người dân trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Đặc biệt, phát triển du lịch tại động Bo Cúng phải đặt yêu cầu bảo tồn lên hàng đầu. Hệ thống thạch nhũ là tài sản tự nhiên được hình thành qua thời gian địa chất rất dài, một khi bị xâm hại sẽ khó có thể phục hồi. Vì vậy, việc tổ chức tham quan cần gắn với quản lý sức chứa, bảo đảm an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, kiểm soát các hoạt động tác động đến cảnh quan và cấu trúc hang động. Các công trình phục vụ du lịch cần được nghiên cứu phù hợp với địa hình, hạn chế tối đa việc làm biến dạng không gian tự nhiên.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Thủy, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ cảnh quan, môi trường và ngăn chặn hành vi xâm hại di tích; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, phát triển dịch vụ, thu hút nguồn lực đầu tư và hình thành các tuyến liên kết điểm đến trong vùng. Mục tiêu không chỉ là đưa thêm du khách đến với Bo Cúng mà còn tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân, gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giữa đại ngàn xanh thẳm, động Bo Cúng vẫn lưu giữ vẻ đẹp kỳ vĩ của hàng triệu năm kiến tạo. Những khối thạch nhũ lấp lánh trong lòng núi, dòng suối Xia trong xanh, những câu chuyện văn hóa Mường Xia và sự hiếu khách của đồng bào Thái đang tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này. Khi tiềm năng được đánh thức bằng tầm nhìn dài hạn, hạ tầng và dịch vụ được đầu tư phù hợp, đặc biệt là thiên nhiên và bản sắc được gìn giữ, Bo Cúng hoàn toàn có cơ hội trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch miền Tây xứ Thanh – một điểm đến để khám phá vẻ đẹp đại ngàn, trải nghiệm văn hóa bản địa và tìm về sự nguyên sơ, bình yên của thiên nhiên.