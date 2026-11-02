Đồng bộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường

Trong tháng 10, các ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 40 vụ vi phạm hành chính với 41 đối tượng, tổng số tiền xử phạt đạt 576 triệu đồng. Trong đó, có 12 vụ thuộc lĩnh vực xây dựng và môi trường đô thị với số tiền phạt gần 152 triệu đồng; 15 vụ liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm với tổng số tiền phạt 70 triệu đồng; 13 vụ vi phạm thuộc các lĩnh vực khác với số tiền xử phạt 354 triệu đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 418 vụ, 455 đối tượng, tổng số tiền phạt đạt gần 11 tỷ đồng. Trong đó, 176 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt hơn 1,6 tỷ đồng; 69 vụ vi phạm về xây dựng, môi trường đô thị với tổng tiền phạt 732 triệu đồng và 173 vụ vi phạm khác liên quan đến các lĩnh vực môi trường khác, như: y tế; khai thác tài nguyên, khoáng sản; sản xuất công nghiệp... với tổng số tiền phạt khoảng 8,6 tỷ đồng.