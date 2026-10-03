Đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống quốc gia

Nhiều địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Người dân phường Trung Thành đến nhà văn hóa để rà soát, bổ sung thông tin về hồ sơ đất đai vào buổi tối.

Tại nhiều nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường Trung Thành, những buổi rà soát thông tin đất đai vẫn diễn ra thường xuyên, kể cả vào buổi tối. Cán bộ chuyên môn phối hợp với người dân kiểm tra, bổ sung thông tin còn thiếu, phục vụ công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính theo Kế hoạch số 133/KH-UBND của UBND tỉnh.

Để triển khai hiệu quả, phường Trung Thành thành lập các tổ công tác bám sát địa bàn, trực tiếp xác minh, cập nhật thông tin tại từng hộ gia đình. Khó khăn lớn nhất là xác định chủ sử dụng đối với những thửa đất chỉ có thông tin về tờ bản đồ và số thửa.

Với sự chủ động của các lực lượng và sự phối hợp của người dân, đến nay, phường đã hoàn thành 97,3% khối lượng công việc được giao.

Còn tại phường Bách Quang, công tác làm sạch dữ liệu đất đai cũng được triển khai đồng bộ, bài bản. Cán bộ chuyên môn phối hợp với các tổ dân phố rà soát từng hồ sơ, hướng dẫn người dân kê khai, bổ sung thông tin. Nhờ đó, quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi, hạn chế sai sót.

Bà Trần Thị Vượng, cư dân tổ dân phố Ba Đình, cho biết những nội dung chưa rõ đều được cán bộ giải thích cụ thể, giúp người dân dễ dàng nắm bắt và thực hiện. Đến nay, phường Bách Quang đã hoàn thành 100% khối lượng công việc, với 11.487 thửa đất được làm sạch dữ liệu.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tăng cường hỗ trợ việc rà soát thông tin về hồ sơ đất đai tại phường Bách Quang.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi bắt đầu triển khai Kế hoạch số 133, toàn tỉnh có khoảng 4,3 triệu thửa đất cần rà soát. Qua kiểm tra thực tế và cập nhật theo tiêu chí mới, tổng số thửa đất thuộc diện rà soát hiện còn khoảng 3,99 triệu thửa.

Tính đến ngày 18/9/2026, toàn tỉnh có 3.129.385 trong tổng số 3.987.182 thửa đất đạt Nhóm 1 theo tiêu chí mới, tương đương 78,5%. Đáng chú ý, trong số này, có 2.287.957 thửa đã được đồng bộ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS), đưa Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước tại thời điểm báo cáo.

Riêng khối xã, phường, tỷ lệ làm sạch dữ liệu đạt 95,8%, tương ứng 1.493.940 trên tổng số 1.558.698 thửa đất.

Để đạt được kết quả trên, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ 53 xã, phường, tập trung vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế.

Lực lượng chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở xác minh chủ sử dụng đất, thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hướng dẫn đăng ký đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận.

Việc hoàn thiện dữ liệu đất đai còn gắn chặt với nhiệm vụ cải cách hành chính. Theo báo cáo quý III, tỉnh đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, hướng tới bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa, đồng bộ, việc tra cứu, xác minh thông tin sẽ thuận lợi hơn, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm giấy tờ và hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống.