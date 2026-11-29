Nhiều loại trái cây tươi của Việt Nam được giới thiệu tại diễn đàn. Ảnh: MOIT.

Trung Quốc từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản, trái cây quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Sở hữu lợi thế vượt trội về khoảng cách địa lý gần gũi, quy mô dân số lớn cùng nhu cầu tiêu thụ đa dạng, dư địa phát triển thương mại trái cây giữa hai quốc gia vẫn còn rất rộng mở.

Tuy nhiên, để khai thác trọn vẹn tiềm năng này, bài toán đặt ra không chỉ dừng lại ở việc mở rộng thị phần mà còn nằm ở năng lực tổ chức toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng đồng thời các yêu cầu khắt khe về chất lượng, thời gian và chi phí.

HOÀN THIỆN HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI ĐỂ TẠO SỨC BẬT CHO CHUỖI LIÊN KẾT

Khác với nhiều nhóm hàng hóa thông thường, trái cây tươi có thời gian bảo quản ngắn, rất dễ chịu tác động bởi điều kiện vận chuyển và lưu kho. Hoạt động xuất khẩu vì thế đòi hỏi một quy trình phối hợp nhịp nhàng từ khâu tổ chức vùng trồng, thu hoạch, thu mua, sơ chế, đóng gói cho đến bảo quản, vận chuyển, kiểm dịch và thông quan. Chỉ cần một mắt xích thiếu đồng bộ cũng có thể làm suy giảm chất lượng nông sản, chậm tiến độ giao nhận và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, ngày 28/11/2026, tại Lạng Sơn, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc” nhằm tạo không gian trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, chính sách thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời kết nối trực tiếp cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước để cùng nhận diện, tháo gỡ những điểm nghẽn trong khâu sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải phát triển chuỗi cung ứng trái cây tươi theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững trên cơ sở tăng cường liên kết chặt chẽ từ vùng nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ. Trong bức tranh tổng thể ấy, hạ tầng thương mại và dịch vụ logistics đóng vai trò nền tảng để nâng cao hiệu quả lưu thông, giữ trọn chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa chi phí.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: MOIT.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, hệ thống chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho lạnh và các dịch vụ hỗ trợ thương mại cần được chú trọng đầu tư nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tập kết, phân loại, bảo quản và phân phối trái cây tươi.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và quản lý chợ, đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng thương mại khu vực biên giới để tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp kết nối thông suốt các khâu trong chuỗi cung ứng, từng bước nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho trái cây Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong mạng lưới giao thương song phương, Lạng Sơn giữ vị trí đặc biệt quan trọng khi có đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc và nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng. Địa phương này đóng vai trò cầu nối trực tiếp đưa nông sản từ các vùng sản xuất trọng điểm trong nước tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Chia sẻ về thực tiễn hoạt động thông quan tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu hai chiều qua địa bàn đạt bình quân khoảng 2.000 lượt xe/ngày và vượt ngưỡng 2.300 lượt xe/ngày vào thời điểm cao điểm; xét theo số lượng phương tiện, xe chở nông sản chiếm tỷ trọng trên 70%.

Tính lũy kế 11 tháng năm 2026, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (tính trên tất cả các loại hình) đạt gần 118,3 tỷ USD, tương đương khoảng 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Những con số ấn tượng này khẳng định quy mô giao thương sôi động cũng như vai trò mắt xích không thể thay thế của Lạng Sơn trong thương mại Việt – Trung.

MỞ RỘNG HỢP TÁC THỰC CHẤT CHO CÁC NGÀNH HÀNG MŨI NHỌN

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn khẳng định địa phương đang tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics. Tỉnh ưu tiên phát triển hệ thống kho bãi, kho lạnh, vận tải lạnh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh để rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí và nâng cao năng lực thông quan cho các mặt hàng trái cây tươi.

Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương phía Trung Quốc nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn - Ảnh: MOIT.

Không chỉ dừng lại ở các định hướng vĩ mô, diễn đàn còn ghi nhận không khí thảo luận sôi nổi thông qua 6 tham luận chuyên sâu cùng các phiên trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước. Các đại biểu đã tập trung phân tích rõ nhu cầu xuất nhập khẩu, cập nhật quy định mới về an toàn thực phẩm, kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả giao nhận tại khu vực biên giới.

Đáng chú ý, bên cạnh bài toán hạ tầng và thủ tục thông quan, các phiên thảo luận dành sự quan tâm đặc biệt cho chiến lược phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng cùng nhiều loại trái cây thế mạnh khác của Việt Nam.

Việc thắt chặt phối hợp giữa địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trong khâu tổ chức sản xuất, thu mua, vận chuyển và phân phối được xác định là yếu tố then chốt giúp cân bằng cung – cầu và mở rộng mạng lưới đối tác giữa các đơn vị logistics, nhà nhập khẩu với hệ thống phân phối.

Trong bối cảnh thương mại nông sản hiện đại đòi hỏi khắt khe về chất lượng đồng đều, tốc độ giao hàng nhanh và khả năng truy xuất nguồn gốc minh bạch, lợi thế tự nhiên về sản xuất hay nhu cầu tiêu thụ lớn là chưa đủ. Sự kiện lần này là bước đi thiết thực của Bộ Công Thương cùng tỉnh Lạng Sơn trong việc gắn kết các chủ thể tham gia thị trường, từng bước hiện đại hóa chuỗi cung ứng trái cây tươi.

Qua đó, nông sản Việt Nam không chỉ củng cố vững chắc chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển ngày càng thực chất, ổn định và bền vững.