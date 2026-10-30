Đồng bộ, chính quy từ xây dựng doanh trại

Bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực, đơn vị từng bước tạo dựng môi trường sinh hoạt, công tác nền nếp, khang trang, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Sần Văn Cường - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 7 cho biết: “Để xây dựng doanh trại chính quy, thống nhất, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 7 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp, gắn quy hoạch, củng cố cơ sở vật chất với duy trì nền nếp chính quy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở điều kiện thực tế, đơn vị xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm, duy trì thường xuyên, liên tục”.

Nhiệm vụ xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp được đưa vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm và kế hoạch công tác của đơn vị. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh. Từ đó, hình thành ý thức tự giác trong giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan, sử dụng tiết kiệm điện, nước, bảo quản tài sản công và xây dựng nếp sống văn minh trong doanh trại. Qua kiểm tra, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt kỷ luật, không có trường hợp vi phạm phải xử lý.

Cùng với đó, Trung đoàn chú trọng quy hoạch, củng cố doanh trại theo hướng đồng bộ, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế. Hệ thống nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn, nhà bếp, công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước và khu vực sinh hoạt được quan tâm củng cố, sắp xếp theo quy định. Hệ thống biển, bảng, pa-nô, khẩu hiệu được bố trí thống nhất, góp phần tạo diện mạo chính quy, nền nếp cho đơn vị.

Công tác xây dựng cảnh quan môi trường được triển khai bằng những việc làm cụ thể, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Hiện, Trung đoàn có khoảng 4.000 m² diện tích cây xanh và 200 m² vườn hoa. Cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp khoảng 600 ngày công để vệ sinh, cắt tỉa, trồng mới cây xanh và chỉnh trang khuôn viên doanh trại. Vừa qua, đơn vị cũng tiến hành tu sửa 4 công trình, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt, công tác của bộ đội.

Không chỉ chú trọng cảnh quan, đơn vị còn quan tâm tổ chức tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn và nâng cao đời sống bộ đội. Với diện tích tăng gia khoảng 2.000 m², gồm vườn rau và ao nuôi cá, Trung đoàn chủ động khai thác hiệu quả quỹ đất, tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Chiến sĩ Tần Văn Minh, Trung đoàn Bộ binh 7 chia sẻ: “Sau giờ học tập, thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi tích cực tham gia tăng gia sản xuất, trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hoạt động này vừa góp phần cải thiện bữa ăn, vừa giúp bộ đội rèn luyện tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị”.

Nguồn thực phẩm từ tăng gia được bổ sung vào bữa ăn của bộ đội, với tỷ lệ bổ sung đạt 60% sản lượng tăng gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hậu cần tại chỗ.

Trung đoàn bộ binh 7 cũng thực hiện nghiêm chế độ vệ sinh, bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng cơ sở vật chất. Việc xây dựng cảnh quan luôn gắn với quản lý, bảo quản, sử dụng hiệu quả doanh cụ, trang thiết bị và các công trình được giao quản lý; đồng thời chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Kết quả xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp vừa làm thay đổi diện mạo đơn vị, vừa mang lại hiệu quả thiết thực trong tổ chức sinh hoạt, học tập và công tác. Hiện, đơn vị duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,3%.

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng, giữ gìn doanh trại góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, tạo môi trường văn hóa quân sự lành mạnh

Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, Trung đoàn Bộ binh 7 đang từng bước nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, cải thiện đời sống bộ đội, tạo nền tảng để duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.