Ngày 25/11, Sở Xây dựng TP Đồng Nai đã có thông báo kết quả cuộc họp rà soát, hoàn thiện kết nối các tuyến cao tốc trong khu vực và phương án tổ chức giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành trước và sau khi đưa vào khai thác.

Đường T1 giao với T2 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Sân Bay, đây là tuyến chính kết nối vào sân bay Long Thành.

Nội dung rà soát được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ngày 7/10/2026. Theo đó, UBND TP Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Công an rà soát, thống nhất phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc mới hoàn thành, bảo đảm kết nối liên thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn và phát huy hiệu quả đầu tư.

Qua rà soát, các đơn vị đánh giá phần lớn dự án kết nối đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, một số công trình vẫn còn tồn tại cần khắc phục nhằm bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ với mạng lưới giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Đối với dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai làm chủ đầu tư, một số hạng mục vẫn cần tiếp tục xử lý. Trọng tâm là ổn định nền đường đoạn qua khu vực sông Buông và khắc phục các tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng khai thác tuyến.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư rà soát toàn diện dự án, báo cáo cụ thể kết quả khắc phục những tồn tại thời gian qua, đặc biệt là giải pháp bảo đảm độ êm thuận mặt đường. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng toàn tuyến.

Về tổ chức giao thông, chủ đầu tư phải khẩn trương lập phương án, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở đưa dự án vào khai thác theo quy định.

Hiện nay nhiều tuyến cao tốc đã kết nối liên thông, việc đi lại kết nối về sân bay Long thành đã thuận lợi hơn.

Đối với đường Vành đai 3 - TP.HCM đoạn qua TP Đồng Nai, ĐT25B và ĐT25C, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ. Những khó khăn, vướng mắc tại hiện trường phải được kịp thời tháo gỡ, bảo đảm các tuyến hoàn thành, kết nối đồng bộ với mạng lưới cao tốc và sân bay Long Thành.

Theo tiến độ thống nhất, các gói thầu số 29 và 32 thuộc dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM phải hoàn thành trước ngày 30/11; gói thầu số 26 hoàn thành trước ngày 24/12.

Dự án ĐT25C phải hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/11. Đối với ĐT25B, thời hạn hoàn thành là trước ngày 24/12, trong đó cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao giữa tuyến đường này với QL51.

Đoạn giao giữa đường 25C và đường T1 nối thẳng vào cổng số 1 sân bay Long Thành.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Sở Xây dựng TP Đồng Nai đề nghị các chủ đầu tư dự án liên quan, gồm Ban QLDA 85, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành, tiếp tục rà soát phương án tổ chức giao thông trên các tuyến.

Các đơn vị có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành đồng bộ, an toàn, thông suốt trước ngày 20/12.