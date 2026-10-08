Đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông

Đây là nội dung được đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại họp báo kinh tế, xã hội do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 8/10.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết, giải tỏa ùn ứ phương tiện tại khu vực nút giao An Phú. Ảnh minh họa: Tiến Lực/TTXVN

Thượng tá Đỗ Xuân Hòa, Phó Trưởng phòng PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 9 tháng của năm (từ 15/12/2025 đến hết 14/9/2026), trên địa bàn xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 655 người và bị thương 678 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 15%, số người chết do tai nạn giao thông giảm 14,5% (giảm tuyệt đối 108 người) và số người bị thương giảm 21,5%.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, phần lớn các vụ tai nạn xảy ra ở khu vực xa trung tâm, ví dụ như tỉnh lộ chiếm 46%, đường liên xã 30%. Về khung giờ, tập trung chủ yếu vào 18 giờ - 24 giờ hằng ngày, tỉ lệ xảy ra tai nạn giao thông vào các ngày cuối tuần cũng cao hơn các ngày trong tuần.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề, tập trung lực lượng vào những tuyến đường, khu vực, khung giờ, các ngày có tai nạn giao thông cao, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông và hậu quả gây ra; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông qua truyền thông, mạng xã hội, ký cam kết tuyên truyền với các công ty kinh doanh vận tải.

Công tác tuần tra kiểm soát được tổ chức thường xuyên. Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, phần đường, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ... với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thi công, sửa chữa nhiều công trình, hạng mục, dự án lớn dẫn đến tình trạng một số tuyến đường phải rào chắn, thu hẹp lòng đường ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông. Phòng PC08 đã phối hợp Sở Xây dựng và UBND các phường, xã khảo sát phương án đi lại thay thế cho người dân. Tại các điểm thay đổi tổ chức giao thông, Phòng PC08 đề nghị các đơn vị thi công gắn đầy đủ các biển báo hiệu chỉ dẫn, treo các băng rôn từ xa để người tham gia giao thông nhận diện, biết được hướng di chuyển và phương án thay thế. Đơn vị cũng bố trí thường trực 100% cán bộ cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng, công an khu vực có mặt tại các điểm nóng, hay ùn ứ để giải quyết kịp thời các tình huống, không để xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.