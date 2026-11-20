Trường THPT A Hải Hậu - điểm sáng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của ngành Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: CTV

Tạo nền tảng vững chắc từ thể chế và hạ tầng

Một trong những giải pháp có ý nghĩa nền tảng là Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách quan trọng. Nổi bật là Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 30/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chiến lược phát triển GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm đáng chú ý của Chiến lược là xác định mức chi ngân sách cho giáo dục tối thiểu bằng 23% tổng chi ngân sách của tỉnh, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực được xác định là quốc sách hàng đầu.

Cùng với đó, tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ trường đạt chuẩn quốc gia; khuyến khích học tập, hỗ trợ sinh hoạt phí đối với học sinh trường THPT chuyên; khen thưởng, khuyến khích tài năng trong lĩnh vực GD&ĐT. Chính sách miễn học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh phổ thông công lập từ năm học 2025-2026 cũng góp phần giảm gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình. Cùng với hoàn thiện thể chế, việc đổi mới quản lý và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục được triển khai quyết liệt, phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban hành phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Sau sắp xếp theo Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 7/8/2026 của UBND tỉnh, bước vào năm học 2026-2027 toàn tỉnh có 767 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, gồm 728 trường công lập và 39 trường ngoài công lập, giảm 840 trường so với cuối năm học 2024-2025.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉnh cũng thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị, giảm 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và triển khai hợp nhất một số trường cao đẳng, từng bước tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc sắp xếp không đơn thuần là giảm số lượng cơ sở giáo dục mà hướng tới tổ chức lại nguồn lực, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng đội ngũ và cơ sở vật chất.

Để mô hình quản lý mới vận hành hiệu quả, Sở đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục, từ tuyển sinh đầu cấp, quản lý đội ngũ đến phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia và chuyển đổi số.

Một hướng đi đáng chú ý khác là tận dụng nguồn lực tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để bổ sung không gian phát triển cho các cơ sở giáo dục. Đến tháng 8/2026, toàn tỉnh đã bố trí 65 cơ sở nhà, đất dôi dư với tổng diện tích hơn 247 nghìn m2 cho các cơ sở giáo dục công lập quản lý, sử dụng.

Cùng với đó, công tác kiên cố hóa trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 99%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học duy trì ở mức cao: mầm non đạt 86,9%, tiểu học đạt 97%, THCS đạt 99% và THPT đạt 91%.

Đánh giá về những chuyển biến trong công tác quản lý, điều hành, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: "Toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

Việc triển khai nhiệm vụ năm học bảo đảm chủ động, đồng bộ, thực chất, hiệu quả, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; giữ vững kỷ cương, nền nếp, an toàn trường học và không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính làm gián đoạn hoạt động dạy học và quyền học tập của người học".

Đổi mới đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số để bứt phá chất lượng

Nếu hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị và đầu tư cơ sở vật chất tạo nền tảng cho sự phát triển thì đội ngũ nhà giáo chính là nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục. Nhận thức rõ điều đó, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục tập trung các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Toàn ngành hiện có 50.952 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tỷ lệ giáo viên đạt và vượt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019 ở các cấp học duy trì ở mức cao: Mầm non đạt 99,5%, tiểu học đạt 91,5%, THCS đạt 96,5%, THPT đạt 100%. Ngành đã rà soát 549 giáo viên thuộc diện đào tạo nâng chuẩn, dự kiến cử tối thiểu 275 giáo viên tham gia đào tạo trong năm 2026 với kinh phí hơn 4,46 tỷ đồng; đồng thời triển khai các chính sách thăng hạng chức danh nghề nghiệp, điều động, biệt phái, dạy liên trường nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có.

Song song với phát triển đội ngũ, chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, tổ chức dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý nhà trường, sử dụng hồ sơ điện tử, chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên triển khai học bạ số. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tiếp tục được hoàn thiện, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT và các hệ thống dữ liệu liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc phát huy năng lực đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Chia sẻ về yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, thầy Hoàng Hải Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy cho biết: "Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, tri thức không còn chỉ đến với học sinh từ sách giáo khoa hay bài giảng trên lớp. Vì vậy, sự thay đổi quan trọng nhất của người thầy là chuyển từ tâm thế “người cung cấp kiến thức” sang “người tổ chức, định hướng và truyền cảm hứng cho việc học”.

Giáo viên trường chuyên cần cập nhật tri thức mới, chủ động nghiên cứu tài liệu chuyên sâu và tài liệu quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy; đồng thời nhà trường phải xây dựng môi trường làm việc dân chủ, tin cậy, khuyến khích sáng tạo để mỗi thầy cô phát huy sở trường". Những giải pháp đồng bộ đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục của tỉnh.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình các bài thi của thí sinh Ninh Bình đạt 6,322 điểm, xếp thứ Nhất toàn quốc; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,54%. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, toàn tỉnh đạt 238 giải, tỷ lệ đạt giải 76,77%, xếp thứ hai toàn quốc về số lượng giải và thứ ba trong 34 tỉnh, thành phố về số giải Nhất.

Trên đấu trường quốc tế, học sinh Ninh Bình giành một Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, hai Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á và một Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Bước vào năm học 2026-2027, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà gắn với phát triển giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và đổi mới phương pháp dạy học.

Cùng với đó, ngành chú trọng dự báo quy mô học sinh, nhất là nhu cầu tuyển sinh lớp 10 THPT trong những năm tới, chủ động quy hoạch quỹ đất và điều kiện bảo đảm để đáp ứng nhu cầu học tập.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, giáo dục Ninh Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới.