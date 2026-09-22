Đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Nam Định tuyên truyền pháp luật về ATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững

Theo báo cáo từ Công an tỉnh, 9 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/9/2026), toàn tỉnh xảy ra 495 vụ TNGT, làm 303 người chết, 310 người bị thương (giảm 97 vụ, giảm 38 người chết, giảm 65 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025). Cụ thể, đường bộ xảy ra 486 vụ, làm 296 người chết, 309 người bị thương; đường sắt xảy ra 8 vụ, làm 7 người chết, 1 người bị thương; đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, không có người chết và người bị thương.

Các tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT chủ yếu là: Quốc lộ 1A, 10, 21B, 38, 38B, tỉnh lộ 495B, tuyến đường bộ nối 2 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Hà Nội - Hải Phòng… Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tình hình TNGT tại các tuyến đường giao thông nông thôn có chiều hướng phức tạp với 108 vụ, chiếm 22,2% tổng số vụ TNGT. Cũng trong 9 tháng đầu năm, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 83.028 trường hợp vi phạm, phạt tiền 204,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe đối với 583 trường hợp, 58 phù hiệu, 26 kiểm định, tạm giữ 17.382 phương tiện các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 14.635 trường hợp.

Qua phân tích, đánh giá của ngành chức năng, mặc dù TNGT giảm cả 3 tiêu chí nhưng chưa bền vững, tại một số tuyến vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng TNGT. Ngoài nguyên nhân khách quan (phương tiện giao thông gia tăng nhanh; hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu) thì nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế; vi phạm TTATGT còn xảy ra nhiều, đặc biệt là hành vi: không chấp hành biển báo, đèn tín hiệu giao thông; chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường.

Tại một số tuyến giao thông trọng điểm tồn tại một số bất cập về tổ chức giao thông, nhiều “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên các tuyến đường bộ chưa được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT chưa thực sự đổi mới, chưa duy trì thường xuyên, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt, chưa giải quyết triệt để tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ tiềm ẩn nguy cơ mất TTATGT. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước về TTATGT còn hạn chế; kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập…

Đồng bộ giải pháp, xây dựng văn hóa giao thông

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng khiến các hành vi vi phạm về chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ xảy ra phổ biến. Tình trạng sử dụng rượu bia trong các đám tiệc, hội họp, gặp mặt, giao lưu dịp cuối năm còn nhiều. Bên cạnh đó, mật độ giao thông tăng vọt do số lượng lớn người và phương tiện về quê nghỉ lễ, Tết... Tình hình TTATGT được dự báo diễn biến rất phức tạp, khó lường, nguy cơ gia tăng TNGT.

Để kiềm chế, kéo giảm TNGT dịp cuối năm, Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch bảo đảm TTATGT năm 2026. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề kiểm soát ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chuyên đề về kiểm soát trọng tải xe; tập trung lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân chính gây ra TNGT.

Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong quá trình xử lý vi phạm về TTATGT. Chủ động các giải pháp xử lý kịp thời những sự cố tai nạn trên tuyến giao thông trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông với lực lượng cảnh sát khác và Công an xã, phường, kết hợp giữa xử lý vi phạm về TTATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, tập trung vào một số nội dung phòng ngừa, không để xảy ra TNGT.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; kiên quyết xử lý đối với vi phạm về lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, sử dụng trái phép lòng, lề đường và các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Tiếp tục xây dựng, triển khai việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh phục vụ việc xử lý “phạt nguội” nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với người tham gia giao thông. Siết chặt công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải thủy, bộ, như: đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; theo dõi sát hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xử lý nghiêm các vi phạm.

Những giải pháp cụ thể cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở là tiền đề vững chắc để thực hiện mục tiêu kéo giảm, kiềm chế TNGT trên cả 3 tiêu chí trong năm 2026. Tuy nhiên, để giảm thiểu các vụ TNGT đáng tiếc có thể xảy ra, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT và hướng tới xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.