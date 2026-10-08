Đồng bộ các giải pháp, bảo đảm chất lượng tuyển quân năm 2027

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.N

Năm 2026, công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định. Các địa phương đã chủ động thực hiện từng khâu, từng bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Toàn tỉnh đã giao 2.630 công dân cho các đơn vị Quân đội và Công an nhân dân; trong đó 2.150 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 480 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: H.N

Chất lượng công dân nhập ngũ tiếp tục được nâng lên. Tỉ lệ công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 79%. Về trình độ học vấn, toàn tỉnh có 227 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, chiếm 8,6%; 1.760 công dân có trình độ THPT, chiếm 66,9%. Trong số công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có 146 đảng viên, 87 công dân theo tôn giáo và 344 công dân là người dân tộc thiểu số.

Đại tá Trần Hùng Khanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.N

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển quân; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ cả về chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ học vấn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.N

Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, các đại biểu đề nghị tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở trực tiếp làm công tác tuyển quân, qua đó chủ động xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ sát với tình hình thực tế và chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: H.N

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2026. Để công tác tuyển quân năm 2027 đạt kết quả cao, đồng chí Lê Văn Bảo đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về quyền, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thực hiện nghiêm, chặt chẽ từng khâu trong quy trình tuyển quân.

Các địa phương cần chủ động rà soát, quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và gọi nhập ngũ bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật. Đặc biệt, phải từng bước nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng. Lễ giao, nhận quân năm 2027 phải được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.