Quầy làm thủ tục tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã lắp đặt hoàn chỉnh.

Thực tế cho thấy, Việt Nam hiện có hàng chục cảng hàng không đang hoạt động, tuy nhiên chưa có sân bay xứng tầm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Sân bay Long Thành là dự án hàng không quy mô lớn đầu tiên được xây dựng mới, mang sứ mệnh khơi thông điểm nghẽn quốc gia – đóng vai trò kết nối Việt Nam với thế giới.

Để sân bay Long Thành khai thác an toàn, hiệu quả, ngoài những điều kiện về kết cấu hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, nhân lực, quy trình khai thác, bảo đảm hoạt động bay, an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện pháp lý liên quan còn cần đảm bảo chất lượng dịch vụ, hạ tầng giao thông kết nối.

Theo Bộ Xây dựng, sân bay Long Thành là được xác định là cảng hàng không cửa ngõ quốc gia, trung tâm trung chuyển hàng không mới, có tính cạnh tranh cao của khu vực. Dự án cần đảm bảo hình ảnh của một công trình quan trọng của quốc gia và tạo được ấn tượng tốt đẹp, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của các hãng hàng không, hành khách, dư luận trong và ngoài nước về một cảng hàng không mới, đẹp, hiện đại và tiện ích.

Theo lộ trình, thời điểm đưa sân bay Long Thành vào khai thác cần đảm bảo một số dịch vụ như: phục vụ hành khách (dịch vụ ăn uống, wifi, trải nghiệm mua sắm, phòng khách thương gia, các khu vực dịch vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn phục vụ). Khu vực lưu trú tại cảng hàng không.

Cảng hàng không cần có khu vực lưu trú đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên phục vụ cho khách quá cảnh, tổ bay, tiếp viên hoặc hỗ trợ hành khách bị chậm chuyến, hủy chuyến theo quy định của pháp luật; đảm bảo đồng bộ hạ tầng, dịch vụ phục vụ các tổ chức, người lao động làm việc tại cảng hàng không (đáp ứng 24/24 giờ) như văn phòng, lưu trú, y tế, ăn uống, vận tải kết nối, dịch vụ kỹ thuật, cung ứng vật tư và các dịch vụ hỗ trợ khác. Nếu các điều kiện này chưa thực sự sẵn sàng, việc đưa cảng hàng không vào khai thác có thể làm phát sinh khó khăn, chi phí trong vận hành với doanh nghiệp.

Lắp đặt bảng hiệu Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đến nay, khu vực phụ cận sân bay Long Thành vẫn chưa có công trình lưu trú quy mô lớn được xây dựng. Theo khảo sát của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khi cần lưu trú, hành khách, người lao động làm việc tại sân bay sẽ phải chọn những điểm lưu trú rất xa (hầu hết ở phường Biên Hòa, Trấn Biên, thành phố Đồng Nai), mất từ 30 đến 40 phút di chuyển.

Về giao thông kết nối, Bộ Xây dựng cho rằng, năng lực khai thác sân bay không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng của cảng hàng không mà còn cần đồng bộ về hệ thống giao thông kết nối, sự thuận lợi của dịch vụ vận tải công cộng chất lượng cao, bãi đỗ xe và các tuyến đường tiếp cận cảng, đảm bảo thời gian nối chuyến giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Điều này rất quan trọng để các hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không của Việt Nam xây dựng kế hoạch, lịch bay, đường bay một cách hiệu quả, thuận lợi cho hành khách đi đến sân bay Long Thành.

Hiện nay hệ thống giao thông kết nối giữa TP Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ, trong khi các tuyến cao tốc và nút giao An Phú (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang trong quá trình thi công. Do đó đến thời điểm này chưa đánh giá được đầy đủ năng lực vận chuyển, phương án tổ chức giao thông và các tình huống phát sinh (nếu có).

Bộ Xây dựng đề nghị TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; đồng thời có phương án dự phòng khi xảy ra ùn tắc, gián đoạn giao thông hoặc phát sinh nhu cầu vượt năng lực phục vụ.

Theo Bộ Xây dựng, hoạt động vận tải hàng không có đặc thù khai thác theo mùa lịch bay của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Khi chuyển sang sân bay mới, các hãng hàng không cần thời gian từ 6 đến 12 tháng để lập kế hoạch tổ chức khai thác: điều chỉnh mạng đường bay, bố trí tàu bay, tổ bay, nhân lực, dịch vụ mặt đất, hệ thống bán vé, văn phòng đại diện và các hoạt động hỗ trợ khác.

Vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý hành lý ký gửi tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó các nhà chức trách hàng không của quốc gia khai thác tàu bay cũng cần đánh giá và phê duyệt an toàn khai thác đối với cảng hàng không mới và đơn vị khai thác dịch vụ mới nếu cần thiết (như các chuyến bay chở hàng hóa đến Mỹ thì cơ quan an ninh hàng không của Mỹ là TSA cần đến kiểm tra, đánh giá thực tế trước khi cho phép mở đường bay chở hàng hóa trực tiếp từ Long Thành đến các cảng hàng không tại Mỹ).

Theo khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không quốc tế đều ủng hộ việc chuyển đổi khai thác sang sân bay Long Thành. Các hãng đề nghị chuyển khai thác sân bay Long Thành vào lịch bay mùa Đông 2027 hoặc muộn hơn để đảm bảo thời gian chuyển đổi và công tác chuẩn bị sẵn sàng khai thác. Đồng thời, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, các quy trình thủ tục hàng không và đảm bảo dịch vụ tại cảng hàng không như: khách sạn quá cảnh tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên, dịch vụ y tế chất lượng cao; giao thông kết nối thuận lợi giữa TP Hồ Chí Minh và Long Thành.

Với vận tải hàng hóa chuyên biệt, các tập đoàn logistics hàng không quốc tế như UPS, FedEx, Cargolux, DHL có yêu cầu cao về nhà ga Express Cargo (nhà ga chuyển phát nhanh), Hải quan tại kho, hành lang thông quan, vị trí đỗ, khu xử lý xe tải và kết nối giao thông; thời gian chuẩn bị, đánh giá kỹ thuật có thể kéo dài khoảng 12 tháng.

Tại buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đơn vị liên quan về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành mới đây, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 (các công trình hàng không thiết yếu), sân bay Long Thành trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. ACV kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phương án tháo gỡ các vướng mắc, điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án.

Sân bay Long Thành là dự án đặc biệt lớn được Đảng, Nhà nước, dư luận rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng; ưu tiên nguồn lực thực hiện. Trải qua thời gian chuẩn bị lâu dài, năm 2021 dự án chính thức khởi công. Quá trình triển khai sân bay cơ quan quản lý, nhà thầu tiếp cận nhiều phương thức quản trị, công nghệ mới trong xây dựng, điều hành; phát sinh nhiều vướng mắc cần xử lý. Những năm qua, cơ quan Trung ương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan đã rất nỗ lực, quyết tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Vào lúc cao điểm, công trường sân bay Long Thành có gần 15.000 lao động và hàng nghìn máy móc, thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm.

Do nhiều nguyên nhân nên đầu năm nay việc thi công tại sân bay Long Thành gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dự án triển khai cầm chừng. Thời gian gần đây, công trường dự án đã sôi động trở lại, tuy nhiên do những vướng mắc chưa được giải quyết triệt để nên tiến độ thi công chưa đạt yêu cầu.

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp sân bay Long Thành khai thác khi các hạng mục vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện có thể ảnh hưởng chất lượng phục vụ đối với các hãng hàng không và hành khách, đồng thời sẽ phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt về an ninh, an toàn hàng không.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, trong đó sân bay Long Thành được xác định là một trong những bệ phóng để đất nước vươn mình. Để dự án phát huy vai trò động lực tăng trưởng, bộ mặt quốc gia, thiết nghĩ các đơn vị liên quan cần xem xét toàn diện thời hạn hoàn thành, đưa dự án vào khai thác; dư luận cũng cần khách quan trong nhìn nhận, đánh giá vấn đề.