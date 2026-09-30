Đồng bộ 3 nhóm dữ liệu dân tộc và tôn giáo với Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Tại cuộc họp ngày 29/9, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh yêu cầu hoàn thiện các nhóm còn lại theo tiến độ từng tuần, hoàn tất chuyển dữ liệu trước ngày 20/11/2026.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ xây dựng CSDL về dân tộc, với sự tham dự của Vụ Chính sách, Trung tâm Chuyển đổi số và Tập đoàn FPT. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đã cập nhật đủ 53 hồ sơ đặc điểm dân tộc thiểu số

Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số, dữ liệu đặc điểm 53 DTTS và dữ liệu phân định vùng đồng bào DTTS, miền núi đã được ký số, phê duyệt, kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã đồng bộ nhóm dữ liệu danh mục tôn giáo. Đây là 3 nhóm dữ liệu bước đầu của hai cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành; các nhóm khác tiếp tục được tạo lập, xác thực và chia sẻ theo mức độ sẵn sàng.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Bộ Dân tộc và Tôn giáo, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nền tảng thu thập dữ liệu dân tộc đã triển khai chức năng tạo lập cho 12/15 nhóm, trong đó 11 nhóm đã hoặc đang phát sinh dữ liệu.

Đến ngày 28/9, nền tảng đã cập nhật đủ 53/53 hồ sơ đặc điểm DTTS; dữ liệu phân định vùng gồm 15 tỉnh, 1.514 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, 34.084 thôn thuộc vùng, trong đó có 13.205 thôn đặc biệt khó khăn.

Báo cáo của FPT ghi nhận 19/34 địa phương đã cập nhật 2.360 hồ sơ Người có uy tín. Ảnh: Lê Anh Dũng

Các đơn vị tiếp tục rà soát chất lượng dữ liệu, hoàn thiện chức năng còn thiếu và hỗ trợ địa phương nhập liệu, ký số. Việc kết nối, đối soát với CSDL quốc gia về dân cư và VNeID cần phối hợp với C06, A05 để đánh giá an toàn thông tin trước khi vận hành chính thức.

Hoàn tất chuyển dữ liệu trước ngày 20/11

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, trong đó có A05 và C06, để hoàn thành yêu cầu đánh giá an toàn thông tin, sớm đưa các nhóm dữ liệu đã thử nghiệm vào vận hành chính thức.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh ghi nhận nỗ lực của Vụ Chính sách, Trung tâm Chuyển đổi số và FPT. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đối với các nhóm còn lại, Thứ trưởng yêu cầu triển khai cuốn chiếu: Xác định mốc tiến độ theo từng tuần, hoàn thành nhóm nào thì kiểm tra, ký số và chuyển ngay nhóm đó, không chờ dồn đến cuối kỳ.

Vụ Chính sách chủ động thực hiện phần việc thuộc trách nhiệm của mình; đôn đốc các vụ, đơn vị thuộc Bộ và phối hợp với các Sở Dân tộc và Tôn giáo để thúc đẩy tiến độ tại địa phương.

Về dữ liệu GIS, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số và FPT nghiên cứu sử dụng bản đồ tỷ lệ 1/25.000, đưa vào hồ sơ và thực hiện thẩm định giá theo quy định.

Vụ Chính sách, Trung tâm Chuyển đổi số và FPT rà soát mốc từng tuần, hoàn tất chuyển dữ liệu cho Bộ Công an trước ngày 20/11/2026 để có thời gian phối hợp đưa vào vận hành chính thức. Thứ trưởng sẽ tiếp tục nghe báo cáo tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Tuấn Ninh